Роботу в Польщі доведеться шукати ще швидше – що зміниться для українок

Українкам у Польщі доведеться активніше працевлаштовуватися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна змусила тисячі українських жінок поїхати до Польщі, і ключовим елементом адаптації там стало працевлаштування.

Експерти аналітичного центру компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal розповіли, який вибір став перед переселенками зараз і що їм робити.

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Отже, економічна ситуація в країні спонукає урядовців шукати нові рішення для мотивації жінок йти на роботу.

Це роблять для того, щоб не ставити українок перед вибором – працевлаштуватися чи повернутися у небезпеку. У Польщі вже працевлаштувалося понад 270 тисяч біженців з України, серед яких більшість становлять саме жінки.

Решта жінок не працюють здебільшого через те, що мають доглядати за дітьми або вони ще мають заощадження та безкоштовне житло, господарям якого держава поки що компенсує їхнє проживання у розмірі 40 злотих на добу за особу.

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Ситуація може змінитися

Експерти розповіли, що у тих біженців, які приїхали до Польщі в лютому-березні, закінчується 120-денний строк державної компенсації за житло.

Далі їм доведеться самостійно винаймати його, а ціни на оренду все зростають. Крім цього, біженці, які живуть у готелях, можуть залишитися без житла через початок туристичного сезону.

"У лютому-квітні багато поляків, власників квартир і готелів, поселяли українських біженців безкоштовно на знак солідарності й підтримки. Але польська економіка теж має працювати і заробляти. Тому безплатного житла зараз обмаль. Це змушує біженців шукати його самостійно", – коментує директорка Департаменту рекрутації Анна Джоболда.

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Як правильно шукати роботу в Польщі?

Анна Джоболда дала декілька порад українцям, які хочуть працевлаштуватись у Польщі. По-перше – звернути увагу на менші міста, оскільки там дешевше житло і більше роботи, адже великі промислові підприємства здебільшого розташовані у вільних економічних зонах поза великими агломераціями.

По-друге, шукати роботу одразу з проживанням, а по-третє слідкувати за тим, які заходи щодо догляду за дітьми біженців пропонують місцеві адміністрації.

Крім цього, Джоболда порадила вчити польську мову, оскільки це підвищує шанси на вдале працевлаштування та перекваліфіковуватися, тобто освоювати професії, що користуються попитом на ринку праці.

"Сьогодні" раніше писали, що потрібно знати про оренду житла в Польщі, і розповідали, скільки коштують квартири у Варшаві.