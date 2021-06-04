Путин намекнул на условие продолжения транзита газа по украинской ГТС

Россия намерена нарастить экспорт газа в Европу до 200 млрд куб. м в год

Владимир Путин на ПМЭФ / фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена за десять лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м, и хотя она будет строить другие газопроводы в обход Украины, не исключена возможность использования нашей газотранспортной системы.

Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает Интерфакс-Украина.

Говоря о перспективах транзита газа через Украину, Путин заметил: "Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти". Он добавил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям".

По его словам, Украина якобы монопольно завышает цены на транзит газа, снижая его привлекательность. Путин также отметил, что в 2021 году экспорт российского газа в Европу может снова превысить 200 млрд куб. м.

Любопытно, что неделей ранее в МИД РФ заявили, что несмотря на регулярные отказы от прокачки дополнительного газа в Европу, "Газпром" не планирует останавливать транзит через Украину даже после окончания действующего контракта. После его завершения Москва ждет переговоров "Газпрома и "Нафтогаза".

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Напомним, что в конце мая "Газпром" не участвовал в аукционе на мощности по транзиту газа через ГТС Украины, после чего цены на газ в Европе поднялись к максимальным с начала года.

Также напомним, за год Украина получила почти 50 млрд грн дохода от перекачки российского газа. В 2020-м транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС составил 55,8 млрд куб. м (-38% в сравнении с 2019 годом).

Транзитное соглашение между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" было заключено в конце 2019-го на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.

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