Промышленная инфляция достигла рекорда: что будет с ценами для украинцев

Украина достигла рекордной промышленной инфляции / Фото: Коллаж: Сегодня
За год промышленная инфляция в Украине ускорилось более чем в 4 раза и составляет 62,2%, что является рекордом за все время существования гривны.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По ее данным, в 2021 году индекс цен производителей (промышленная инфляция) вырос в 4,3 раза.
Промышленная инфляция – это по сути рост цен на сырье, энергоносители и другие комплектующие для производства.
Наибольшее удорожание произошло в добывающей (56,5%) и перерабатывающей промышленности (28%). Однако абсолютным рекордсменом является энергосектор, индекс цен производителей на производство и поставку газа, электроэнергии составляет 185,4%.
Этот показатель является рекордным с 1996 года, а проблема столь значительной промышленной инфляции заключается в следующем:
- показатель будет заложен в цену готовой продукции, которая будет расти;
- через определенное время промышленная инфляция коснется потребительской, и это приведет к удорожанию продуктов потребления. Степень подорожания зависит от уровня использования энергоресурсов в производства;
- высокие цены приводят к сокращению спроса, что уменьшает доходы;
- уменьшение доходов становится причиной замедления развития и модернизации производства.
Потребительская инфляция в 2021 году
В течение 2021 Госстат пара раз ухудшал оценку украинской экономики. Потребительская инфляция в течение прошлого года составила 10%, что вдвое больше чем в 2020 году.
В сентябре 2021 г. уровень инфляции поднялся до 11%, хотя выше этого показателя инфляция в последний раз фиксировалась в мае 2018 года.
На 2022 год средняя инфляция заложена на уровне 10,6% в бюджете.
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