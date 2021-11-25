Производители затаились: что происходит с ценами на растительные масла

Производители подсолнечника переносят продажу урожая на январь-февраль / Фото: Коллаж: Сегодня

На рынке подорожало пальмовое масло, что повлияло на рост закупочных цен на подсолнечник на фоне дефицита предложений, так как длительное падение нефтяных котировок ограничивало спрос на растительные масла.

Как сообщает Grain Trade, трейдеры ожидают итогов тендеров импортеров, так как недавний рост цен на нефть на 2,2-2,8% не повлиял существенно на котировки растительных масел

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Ценам может оказать дополнительную поддержку тендер, который проведет египетское государственное агентство GASC 25 ноября. Речь идет о внутреннем и международном тендере по закупке 10 тыс. т подсолнечного и 30 тыс. т соевого масла с поставкой 15-31 января.

На бирже в Малайзии упали на 2% февральские фьючерсы на пальмовое масло. Несмотря на прогнозы по увеличению производства и наращиванию, они опустились до 4852 ринггитов/т или 1159 $/т.

В то же время, по оценкам Малайзийской ассоциации пальмового масла (МРОА) за ноябрь производство пальмового масла упало на 0,35% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Хотя эксперты ожидали уменьшения на 1-2%. А экспорт растительного масла вырос на 9-25%, при прогнозе 10-30%.

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До 1490$/т (на 2%) упали фьючерсы на пальмовое масло на бирже в Даляне, а на соевое – до 1465$/т (на 1%).

На бирже в Чикаго декабрьские фьючерсы на соевое масло выросли на 1,4% до 1326$/т. Однако цены на него ниже, чем на подсолнечное и, по прогнозам экспертов, имеют хороший потенциал для роста.

На январские поставки соевого масла уже выросли цены в Аргентине до 1400$/т FOB. Такой показатель почти достиг уровня подсолнечного масла.

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Если оценивать предложения подсолнечного масла, то в Украине они выросли до 1410-1430 $/т FOB, а цены спроса – до 1400 $/т FOB из-за уменьшения предложений на рынке – производители переносят продажу урожая на январь-февраль. Они надеюсь, что цены на сырье вырастут.

Цены на подсолнечное масло

В Украине самые высокие в Европе цены на подсолнечное масло – цена отличается на 26-30%. Уже дошло до того, что власти предлагают на государственном уровне регулировать их.

По данным Госстата, за январь – октябрь 2021 цена подсолнечного масла увеличилась на 61,2% против аналогичного периода 2020 года. Если еще в 2020 году оно стоило 34 грн/л, то в данный момент уже по 63 грн/л.

Украина один из крупнейших производителей и экспортеров масла в мире.

Ранее мы сообщали, что в ноябре в Украине прошел очередной скачок цен на продукты питания. Продукты растут в цене, это связывают не только с ценами на энергоносители, но и с инфляцией и предпраздничным ажиотажем.