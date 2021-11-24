Новый скачок цен: какие продукты больше всего подорожали в ноябре

Подорожание происходит из-за цен на энергоносители, инфляцию и дефицит ресурсов

Цены стремительно растут в супермаркетах и на рынках / Фото: Коллаж: Сегодня

В ноябре в Украине произошел очередной скачок цен на продукты питания. Продукты растут в цене, это связывают не только с ценами на энергоносители, а и с инфляцией и предпраздничным ажиотажем.

"Сегодня" разбирались, что именно подорожало для украинцев в ноябре.

Реклама

Мясо

Цены на мясо стремительно растут в супермаркетах и на рынках. На них влияет дефицит кормов и сокращение поголовья животных, а это уже создает дефицит. По сравнению с прошлым годом больше всего подорожали свинина, говядина и куриное филе.

В ноябре установили такие цены:

куриное филе – 115,1 грн/кг;

говядина – 172,04 грн/кг;

свинина – 124,45 грн/кг;

Подорожало и сало. В ноябре в супермаркетах цены стартуют от 185 грн/кг, а на рынках – 134,6 грн. Эксперты прогнозируют, что с такими ценами этот продукт может превратиться в деликатес.

Реклама

Бакалея

Подорожала и бакалея. Пшено сейчас стоит 17,48 грн/кг, гречневая крупа – 43,44 грн/кг, рис – 27,88 грн/кг, манная крупа 17,29 грн/кг, ячная крупа -15,06 грн/кг.

Хлеб, также бьет рекорды, производителям приходится повышать цены, чтобы оплачивать счета за энергоностители и ресурсы, необходимые для выпекания хлебо-булочных изделий.

"Оптимистически до конца года возможно подорожание на 10%. Не исключено, что следующий этап будет с нового года",– рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.

В ноябре хлеб стоит:

Реклама

из пшеничной муки высшего сорта – 31,57 грн;

из пшеничной муки первого сорта – 25,18 грн;

из ржаной и ржано-пшеничной муки – 26,05 грн;

батон – 17,10 грн.

Энергоресурсы повлияли и на стоимость макаронных изделий. Также, на них повлиях дефицит муки, который возник в стране из-за нехватки зерна. Это произошло несмотря на хорошие урожание зерновых – его экспортируют.

Подорожали:

макаронные изделия из мягких сортов пшеницы – 23,30 грн/кг;

мука пшеничная – 14,48 грн/кг;

Овощи

На одном из крупнейших фермерских рынков "Неждана" больше всего подорожала капуста. Белокачанная стоит 7 грн/кг, "голубцовая" – 9 грн/кг, цветная – по 18-20 грн/кг, савойская, красноголовая и молодая – по 10 грн/кг, кольраби – по 15 грн/кг, пекинская – по 9-10 грн/кг.

Также подорожали кабачки – 35-40 грн/кг, огурцы – 45-48 грн/кг, картофель – 5 до 8грн/кг, морковь – 5-6 грн/кг, лук – 8-9 грн/кг.

В то же время, до сих пор дешкево стоят томаты – от 8 до 15 грн/кг, розовые – за 18 грн/кг, черри на ветке – 25 грн/кг, черные томаты – 24 грн/кг. Красня свекла стоит 10 грн/кг, а перцы – 45 грн/кг.

Другие продукты

Для украинцев в супермаркетах подорожали, также, яйца – за них в среднем просят 36,23 грн/10 шт., сахар – 27,20 кг, а молоко 27,25 грн.

"Сейчас идет период сахароварения, где активно используется энергоноситель. Если энергоноситель в четыре раза дороже, чем в прошлом году, сахар будет дешевле? Подсолнечное масло, курятина — все это использует энергоносители и все это очень подорожало", – отметил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Эксперт прогнозирует рост цен на:

подсолнечное масло;

сахар.

Отметим, что в Украине самое дорогое подсолнечное масло. Оно стало рекордсменом по росту стоимости. Если еще в середине 2020 года оно стоило 34 грн/л, то сейчас его продают по 63 грн/л. Оно за год выросло больше, чем на 60%.

Ранее мы сообщали, что в Нацбанке подсчитали, какой средний чек украинцев в магазинах. Они тратят 232 грн при закупках.