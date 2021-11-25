Виробники затаїлись: що відбувається з цінами на рослинні олії

Виробники соняшнику переносять продаж урожаю на січень-лютий / Фото: Колаж: Сьогодні

На ринку подорожчала пальмова олія, а це вплинуло на ріст закупівельних цін на соняшник на тлі дефіциту пропозицій, оскільки тривале падіння нафтових котирувань обмежувало попит на рослинні олії.

Як повідомляє Grain Trade, трейдери очікують підсумків тендерів імпортерів, оскільки нещодавнє зростання цін на нафту на 2,2-2,8% не вплинуло суттєво на котирування рослинних олій

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Цінам може надати додаткової підтримки тендер, який проведе єгипетська державна агенція GASC 25 листопада. Йдеться про внутрішній та міжнародний тендер по закупівлі 10 тис т соняшникової та 30 тис т соєвої олії з поставкою 15-31 січня.

На біржі в Малайзії впали на 2% лютневі ф'ючерси на пальмову олію. Незважаючи на прогнози по збільшенню виробництва та нарощуванню вони опустились до 4852 рінггитів/т або 1159 $/т.

У той же час, за оцінками Малайзійської асоціації пальмової олії (МРОА) за листопад виробництво пальмової олії втросло на 0,35%, порівняно з таким же періодом минулого року. Хоча експерти очікували зменшення на 1-2%. А експорт олії виріс на 9-25%, при прогнозі 10-30%.

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До 1490 $/т (на 2%) впали ф’ючерси на пальмову олію на біржі в Даляні, а на соєву – до 1465 $/т (на 1%).

На біржі в Чикаго грудневі ф’ючерси на соєву олію виросли на 1,4% до 1326 $/т. Проте, ціни на неї нижчі, ніж на соняшникову та, за прогнозами експертів, мають хороший потенціал для зростання.

На січневі поставки соєвої олії вже виросли поставки в Аргентині до 1400 $/т FOB. Такий показник майже досягнув рівня соняшникової олії.

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Якщо оцінювати пропозиції соняшникової олії, то в Україні вони виросли до 1410-1430 $/т FOB, а ціни попиту – до 1400 $/т FOB через зменшення пропозицій на ринку – виробники переносять продаж урожаю на січень-лютий. ВОни сподіваюсь, що ціни на сировину виростуть.

Ціни на соняшникову олію

В Україні найвищі в Європі ціни на соняшникову олію – ціна відрізняється на 26-30%. Вже дійшло до того, що влада пропонує на державному рівні регулювати їх.

За даними Держстату, за січень – жовтень 2021 року ціна соняшникової олії збільшилася на 61,2% проти аналогічного періоду 2020 року. Якщо ще у 2020 році вона коштувала 34 грн/л, то зараз вже по 63 грн/л.

Зазначимо, що Україна один із найбільших виробників та експортерів олії у світі.

Раніше ми повідомляли, що у листопаді в Україні відбувся черговий стрибок цін на продукти харчування. Продукти зростають у ціні, це пов'язують не лише з цінами на енергоносії, а й з інфляцією та передсвятковим ажіотажем.