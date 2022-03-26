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Прогноз оптимистичен? Что будет с курсом доллара на следующей неделе

Валерия Стрильчук
26 марта, 16:57
Рассказываем, какой прогноз по курсу доллара дают эксперты на неделю с 28 марта по 3 апреля

Экономисты дают прогноз по доллару на неделю / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине на 26 марта остается замороженным. Его установили на уровне 29,25 грн/долл. А что будет с долларом в банках на следующей неделе?

О том, чего следует ожидать, рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

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Ситуация на финансовых рынках интересна

Как отмечает Орищак, американские акции растут. И это несмотря на довольно неблагоприятные условия, а именно:

  • решение Федеральной резервной системы усилить монетарную политику;
  • ожидаемое замедление экономики США;
  • войну в Украине;
  • вспышку COVID-19 в Китае.

Кроме того, в ООН снизили прогноз на 2022 год по ВВП ЕС в два раза – до 1,7%. А прогноз по ВВП США снизился с 3% до 2,4%.

Не все так плохо

Эксперт утверждает, что причин для пессимизма достаточно, но все же ситуация не так мрачна.

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"Инвесторы почему-то убеждены в том, что фондовые индексы не опустятся ниже мартовских минимумов, от которых технологический NASDAQ успел вырасти на 13%, а общерыночный S&P 500 – на 8%. При этом оба индекса по-прежнему далеки до максимумов 2021 года. Подобная динамика позволила и европейской валюте приостановить свое долгосрочное падение против доллара, воспринимаемого на рынке как актив-убежище", – пояснил Орищак.

Он отметил, что вероятно положительные ожидания относительно рисковых инструментов и укрепления евро связаны с оптимистичными ожиданиями по экономике Европы во втором полугодии. Это, в частности, связано с ожиданием того, что боевые действия в Украине прекратятся.

"Если на долговом рынке США наблюдается снижение спредов доходности краткосрочных облигаций, что свидетельствует об опасениях инвесторов по поводу рецессии, то по европейским долговым бумагам такого не наблюдается", заметил экономист.

Орищак добавил, что в такой ситуации евро является более привлекательным инструментом защиты капитала, чем доллар. Все же ожидается, что курс доллара на следующей неделе будет составлять 32,5 грн/долл., евро – 36 грн/евро.

Банки в Украине изменяют правила

"Сегодня" писали, что вскоре в Украине изменятся правила работы Фонда гарантирования вкладов. Сумму возмещений во время войны увеличат до 100%.

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Раньше максимальная сумма гарантирования вклада составляла 200 тыс. грн, а если у гражданина было на депозите больше денег, они просто исчезали. Однако согласно нововведениям украинцы смогут во время войны вернуть все свои деньги, если их банк вдруг обанкротится.

Раньше мы тоже писали, в каких местах нельзя хранить кредитные карты, а также рассказывали, кому в Украине разрешили брать кредиты без процентов.