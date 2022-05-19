Профессии будущего: кто будет нужен Украине через 5 лет

К 2030 году рынок труда претерпит немалые изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течении ближайшего десятилетия в Украине вырастет спрос на специалистов, работающих в сфере технологий, энергетики, медицины, развлечений, аналитики и информационной безопасности.

Так, Бюро статистики США уже составило конкретный список профессий, которые с годами будут становиться все более популярными.

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В этот список входят:

специалисты в сфере альтернативной энергетики. Спрос на квалифицированный персонал в области ветроэнергетики вырастет на 61%. В основном это: специалисты по проектированию, монтажу, сервисному обслуживанию и ремонту установок возобновляемой энергетики;

Спрос на квалифицированный персонал в области ветроэнергетики вырастет на 61%. В основном это: специалисты по проектированию, монтажу, сервисному обслуживанию и ремонту установок возобновляемой энергетики; киноиндустрия. Спрос на вакансию киномеханика в США вырастет на 70%, потребуются также цифровые киномеханики, операторы, техники, специалисты по кино;

Спрос на вакансию киномеханика в США вырастет на 70%, потребуются также цифровые киномеханики, операторы, техники, специалисты по кино; медсестры. Число рабочих мест для младшего медперсонала возрастет до 52%. Потребуются медсестры общей медицины, педиатрии, гериатрии, к обязанностям которых относится проведение медосмотров, забор анализов, введение лекарственных препаратов;

Число рабочих мест для младшего медперсонала возрастет до 52%. Потребуются медсестры общей медицины, педиатрии, гериатрии, к обязанностям которых относится проведение медосмотров, забор анализов, введение лекарственных препаратов; швейцары, продавцы билетов;

повара. Спрос на эту вакансию к 2030 году может вырасти вдвое, в частности, особенно нужны будут повара в ресторанах;

Спрос на эту вакансию к 2030 году может вырасти вдвое, в частности, особенно нужны будут повара в ресторанах; агенты и бизнес ассистенты публичных личностей. Востребованность таких специалистов вырастет на 46%;

Востребованность таких специалистов вырастет на 46%; костюмеры. В ближайшее время профессия специалиста по костюмам станет популярнее на 44%;

В ближайшее время профессия специалиста по костюмам станет популярнее на 44%; тренеры и инструкторы по фитнесу;

плотники;

реабилитологи. Особенно популярной будет профессия помощника по восстановлению после травм;

Особенно популярной будет профессия помощника по восстановлению после травм; визажисты. В основном это специалисты по макияжу в кино, театре;

В основном это специалисты по макияжу в кино, театре; спортсмены;

аналитики;

специалист по информационной безопасности. Спрос на эту деятельность не потеряет своей актуальности и через 10 лет и возрастет на 33%;

Спрос на эту деятельность не потеряет своей актуальности и через 10 лет и возрастет на 33%; сиделки. Прогнозируемый спрос на них вырастет на 34%;

Прогнозируемый спрос на них вырастет на 34%; работники нефтегазовой отрасли. Традиционные источники будут преобладать на мировом рынке, так что попт на работников сферы добычи, переработки нефти и газа может возрасти к 2030 году на 30%;

Традиционные источники будут преобладать на мировом рынке, так что попт на работников сферы добычи, переработки нефти и газа может возрасти к 2030 году на 30%; работники сферы отдыха и развлечений и видеоредакторы;

специалисты по уходу за животными. Спрос вырастет на дрессировщиков, грумеров, ветеринарных врачей и их помощников, работников зоопарков, приютов для животных.

Оснований для увольнения увеличилось

В Украине расширили основания для увольнения работников во время войны, а именно: невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий. Вдобавок к этому вводится особая процедура увольнения таких работников.

Также там указано и еще одно дополнительное основание для расторжения трудового договора — отсутствие человека на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.

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Раньше мы рассказывали, сколько украинцы будут зарабатывать после войны, а также писали, когда возобновится бизнес в нашем государстве.