Профессии будущего: кто будет нужен Украине через 5 лет

К 2030 году рынок труда претерпит немалые изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В течении ближайшего десятилетия в Украине вырастет спрос на специалистов, работающих в сфере технологий, энергетики, медицины, развлечений, аналитики и информационной безопасности.
Так, Бюро статистики США уже составило конкретный список профессий, которые с годами будут становиться все более популярными.
В этот список входят:
- специалисты в сфере альтернативной энергетики. Спрос на квалифицированный персонал в области ветроэнергетики вырастет на 61%. В основном это: специалисты по проектированию, монтажу, сервисному обслуживанию и ремонту установок возобновляемой энергетики;
- киноиндустрия. Спрос на вакансию киномеханика в США вырастет на 70%, потребуются также цифровые киномеханики, операторы, техники, специалисты по кино;
- медсестры. Число рабочих мест для младшего медперсонала возрастет до 52%. Потребуются медсестры общей медицины, педиатрии, гериатрии, к обязанностям которых относится проведение медосмотров, забор анализов, введение лекарственных препаратов;
- швейцары, продавцы билетов;
- повара. Спрос на эту вакансию к 2030 году может вырасти вдвое, в частности, особенно нужны будут повара в ресторанах;
- агенты и бизнес ассистенты публичных личностей. Востребованность таких специалистов вырастет на 46%;
- костюмеры. В ближайшее время профессия специалиста по костюмам станет популярнее на 44%;
- тренеры и инструкторы по фитнесу;
- плотники;
- реабилитологи. Особенно популярной будет профессия помощника по восстановлению после травм;
- визажисты. В основном это специалисты по макияжу в кино, театре;
- спортсмены;
- аналитики;
- специалист по информационной безопасности. Спрос на эту деятельность не потеряет своей актуальности и через 10 лет и возрастет на 33%;
- сиделки. Прогнозируемый спрос на них вырастет на 34%;
- работники нефтегазовой отрасли. Традиционные источники будут преобладать на мировом рынке, так что попт на работников сферы добычи, переработки нефти и газа может возрасти к 2030 году на 30%;
- работники сферы отдыха и развлечений и видеоредакторы;
- специалисты по уходу за животными. Спрос вырастет на дрессировщиков, грумеров, ветеринарных врачей и их помощников, работников зоопарков, приютов для животных.
Оснований для увольнения увеличилось
В Украине расширили основания для увольнения работников во время войны, а именно: невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий. Вдобавок к этому вводится особая процедура увольнения таких работников.
Также там указано и еще одно дополнительное основание для расторжения трудового договора — отсутствие человека на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.
Раньше мы рассказывали, сколько украинцы будут зарабатывать после войны, а также писали, когда возобновится бизнес в нашем государстве.