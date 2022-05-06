Уровень услуг, как до войны: когда восстановится бизнес в Украине

Рассказываем, как быстро украинские компании смогут вернуться к работе на довоенный уровень, и что им для этого нужно

Когда украинские компании оправятся от войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские предприятия очень пострадали от полномасштабной войны с РФ. Особенно убытки понесли работающие в строительстве, сфере обслуживания, науке и образовании. Многие компании в автомобильном бизнесе, консалтинге и аудите, аграрном секторе, промышленном и энергетическом прекратили существование.

Однако большинство компаний смогли удержаться и адаптироваться к новым условиям, и сейчас готовятся к восстановлению. Что им для этого нужно, "Сегодня" рассказали в экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua.

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Можно ли рассчитывать на скорейшее восстановление

Согласно исследованию портала, 54,2% опрошенных предпринимателей заявили, что их компания уже работает. Еще 16% сообщили, что бизнес работает, но только в безопасных регионах.

В то же время те, кому работу возобновить не удалось, пока не могут говорить ни о каких перспективах и ждут, пока война закончится.

А вот относительно того, можно ли возобновить уровень деятельности до довоенного очень быстро, ответы бизнесменов таковы.

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"Сдержанные оптимистичные прогнозы по возобновлению бизнеса до довоенного уровня озвучивают более половины компаний. На скорейшее восстановление, которое будет длиться не более полугода, рассчитывают 29,1% компаний. Будут возобновляться в течение года 19,4% компаний", – говорится в исследовании.

Какая помощь нужна компаниям, чтобы восстановление было быстрым

Бизнесмены говорят, что им необходима помощь государства и внедрение изменений на государственном уровне. В частности, чтобы возобновить деятельность компаний быстро и вернуть экономику на довоенный уровень, нужно следующее:

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уменьшение налоговой нагрузки;

искоренение коррупции;

внедрение действующих программ поддержки малого и среднего бизнеса;

помощь международных фондов;

кредитование по минимальным ставкам.

"Большинство компаний осознают, что им не хватит собственных средств для полноценного возобновления своей деятельности. 73% опрошенных озвучили, что им будут необходимы дополнительные инвестиции. Каждая четвертая компания (26,2%) рассчитывает на государственную финансовую помощь, на средства международных фондов надеется 16 ,9% компаний", – добавляют в grc.ua.

Сколько предприятий в нашей стране связано с российским агрессором

Ранее мы рассказывали, что 273 украинских компаний и организаций имеют связи с 251 российским предприятием. Из них 40 входят в известные финансово-промышленные группы или группы компаний.

В каких сферах они работают? Если взять 100% компаний, имеющих связи с РФ, распределение между ними таково:

20% – сфера сделок с недвижимым имуществом;

13% – оптовая торговля разными товарами;

8% – сфера строительства;

свыше 5% – сельское хозяйство.

Подробнее об исследовании YouControl, и кто из известных политиков владеет такими компаниями, читайте в нашем материале.

Мы также писали, почему Россия блокирует зерновой экспорт Украины, и какое занятие нашел для рабочих холдинг, остановивший работу в РФ.