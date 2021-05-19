Профессии будущего для Украины – на кого учиться, чтобы через 5 лет была работа

Развиваться придется представителям всех профессий, уверены эксперты / Фото: Getty Images

Пандемия коронавируса повлияла на зарплаты и безработицу в Украине, но через пять лет задавать тренды на рынке труда будут другие факторы. Тем, кто сейчас определяется с будущей профессий, советуют обратить внимание на менеджмент по продажам и персоналу, агросектор, IT-сферу, экологию, а также сферу услуг и рабочие специальности (особенно те, что касаются автомобильного ремонта).

Об этом сайту "Сегодня" рассказали старший аналитик компании Empori group Артем Беркович и бизнес-эксперт Сергей Сароян. Специалисты подчеркивают: новые тренды требуют от любых специалистов углубления знаний. Тогда можно будет сотрудничать с западными компаниями.

Менеджеры по продажам, менеджеры по персоналу, маркетологи, юристы

Это так называемые синтетические специалисты, которые сами ничего не производят. Но такие профессии будут востребованы всегда, уверен Беркович.

"Большие компании заходят на рынок Украины и хотят занять долю рынка. Качественных сотрудников всегда будут забирать в компании на высокие оклады. Пандемия в данном случае потребует от этих специалистов готовность менять свой рабочий уклад и поддерживать стабильность работы компании (даже моральный дух)", – объяснил эксперт.

IT-сектор

Эта сфера остается самой перспективной сферой – как по зарплатам, так и по количеству вакансий.

"Наиболее востребованное направление, которое будет актуально в течение следующих 5-10 лет, – это определенно IT. Сфера многогранная, так что компаниям нужны все: от разработчиков ПО до обслуживателей IT-инфраструктуры. Зарплаты здесь самые интересные: доход хорошего специалиста сопоставим с зарплатой руководителя высшего звена из других сфер", – считает Сароян.

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Агросектор

Тут есть нюанс. Обучение по таким специальностям в нашей стране пока не современное, поэтому будущим хорошим специалистам советуют отправиться за знаниями за границу.

"Придется проходить дополнительные курсы на западе, чтоб разбираться и в современных методах селекции, и в технических новинках, которые уже активно используют во всем мире", – предупредил Беркович.

Экология

На Западе уже несколько лет очень модным является биохакинг – это придет и в нашу страну, считает Беркович.

"Экологи будут очень важны. Не зря многие компании указывают в своих отчетностях экологичность, и это является триггером для выбора покупки акций. Учитывая опасения мира за влияние майнинга криптовалют на экологию, можно ждать, что это направление и специалисты будут развиваться в будущие годы", – говорит эксперт.

Сфера услуг и рабочие специальности

В первую очередь, всегда будут востребованы специалисты в индустрии красоты. При этом пандемия внесла свои коррективы – во многих странах активно развивается сервис по услугам мастера красоты на дом.

"С восстановлением уровня эпидемиологической безопасности в Украине можно ждать, что такие услуги у нас тоже будут востребованы", – считает аналитик.

Также регулярно будут нужны психологи. Эта профессия вряд ли будет высокооплачиваемой, но без работы через пять лет такие специалисты не останутся, отмечает Беркович.

"В стране культура развивается, несмотря на страшные периоды жизни людей после 2014 года, включая военное время и кризис пандемии. Открывается все больше центров с психологическим уклоном, например, на понимание детей или на психологический досуг. Как инструкторы по йоге стали привычным явлением в нашей стране, так и психологи будут нужны", – говорит эксперт.

В целом спрос на рабочие профессии в Украине не исчез. Особенно будут необходимы мастера по починке автомобилей. Речь идет, в первую очередь, о тех, кто будет хорошо понимать электронику и качественно чинить простые поломки в автомобилях.

"Так уж вышло, что за последние годы в Украину продавали много дешевых авто, вышедших из пользования в странах ЕС. Они еще долго будут на территории Украины и из-за уровня жизни приходится ожидать, что перетяжка салона кожей, условно, будет менее востребована, чем простая ремонтная мастерская. То есть это открывает неплохую возможность открыть свое дело", – считает Беркович.

Кстати, из-за карантина и коронавируса под угрозой исчезновения оказались целые отрасли. Мы уже разбирались, какие профессии переживут коронакризис в Украине, а кому придется искать новую работу.

А о том, как украинцы относятся к удаленной работе, смотрите в сюжете: