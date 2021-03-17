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Как пандемия повлияла на зарплаты и безработицу в Украине? Цифры и факты

17 марта, 14:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Представители некоторых профессий лучше переживают коронакризис, а кое-кому приходится уезжать из страны

Пандемия коронавируса оказала резко негативное влияние на рынок труда по всему миру, и Украина не стала исключением. Безработица резко выросла, а работодатели экономили на медицинской страховке, бонусах и старались официально не оформлять сотрудников.

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Что изменилось за время коронакризиса и у каких работников самое радужное будущее? Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян.

Безработица растет

Безработица пошла в рост сразу после введения жесткого локдауна в апреле-2020: только в этом месяце показатель вырос на 108 тысяч, до 457 тысяч человек и продолжил повышаться. На начало 2021 года безработными числились 488 тыс. украинцев. И это только по официальным данным Госслужбы занятости.

Например, по данным Центра экономической стратегии, еще летом в состоянии скрытой безработицы находилось порядка 3,1 млн человек. К текущему моменту ситуация улучшилась, но в поисках работы по прежнему находится не менее 1,5 млн человек, считают аналитики.

На одну вакансию приходится примерно в 2-3 раза больше соискателей, чем год назад.

Зарплаты задерживают

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Проблемы наблюдаются и по денежной части: к 1 февраля 2021 года количество людей, которым несвоевременно выплачивают зарплату, увеличилось до 148,3 тыс. Каждому из них не выплачено в среднем 20 тысяч грн, что ощутимо выше средней зарплаты за аналогичным период – 12 337 грн.

Общий объем задолженности по зарплатам почти дорос до 3 млрд грн.

Чаще всего долги возникают в таких сферах:

  • строительство;
  • производство машин и оборудования;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность.

"Если ситуация в строительстве всегда была непростой, то промышленность получила серьезный удар во время пандемии из-за падения спроса: в 2020 году 20 тысяч человек потеряли работу, а многие заводы близки к банкротству. И не стоит думать, что с нормализацией эпидемиологической обстановки все трудности моментально исчезнут", – отмечает Сароян.

Работодатели все еще предпочитают страховаться на случай повторных локдаунов – увеличить зарплату сотрудникам в 2021 году планируют лишь около 23,6% фирм.

Трудовая миграция набирает обороты

"Ситуацию на отечественном рынке труда лучше всего характеризует тот факт, что более 90% заробитчан не планируют работать в Украине, а около 63% украинцев, находящихся в поиске работы, ищут себе место за рубежом", – подчеркивает Сароян.

Как правило, речь идет о Европе. Зарплаты там выше, а также присутствуют разные "бонусы", вроде страховки и компенсации за питание.

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Речь идет главным образом о сферах, где не требуется высокая квалификация сотрудников: сфера обслуживания, агросектор, домашние услуги, работа с детьми, строительство и т.д. Именно с ними дела в Украине обстоят не самым лучшим образом.

Но тенденция к трудовой миграции коснулась и высококвалифицированных специалистов. Мы уже рассказывали о том, как Польша переманивает "мозги" из Украины и таким образом спасает собственную экономику.

Скоро может стать лучше, но не всем

В отсутствие неприятных сюрпризов и в случае успешной борьбы с коронавирусом ситуация на рынке труда должна начать улучшаться ближе к лету, считает эксперт. Впрочем, шансы на это невелики – над Украиной нависла угроза нового локдауна.

Наиболее оплачиваемые специалисты требуются в таких сферах:

  • финансовые и страховые компании;
  • металлургическое производство;
  • энергетика;
  • производство фармацевтических продуктов.

Их зарплаты превышают среднюю по стране почти в 2 раза.

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Читайте также: Зарплаты будущего: сколько украинцы будут получать к концу года и через 10 лет (видео)

Также аналитик выделяет высокий спрос на IT-специалистов:

"Сюда можно записать, например, диджитал-маркетинг – компании поняли всю важность онлайн-работы, теперь им нужны соответствующие умельцы: SMM, таргетологи, аккаунт-менеджеры, контентмейкеры и т.д. Нужны и те, кто будет создавать необходимую инфраструктуру: системные администраторы, программисты, специалисты по кибербезопасности. Конечно же, все это надо еще и правильно анализировать: продуктовые аналитики, аналитики данных, дата-сайенс, дата-инженеры и прочие".

Ранее журналисты "Сегодня" также подсчитали, сможет ли Украина догнать Польшу и Словакию по размеру зарплат. Короткое объяснение – в нашем видео:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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вакансии зарплаты Украина безработица работодатели рынок труда

Источник: Сегодня

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