Продукты продолжают дорожать. Станет ли Пасха золотой?

Все составляющие традиционной "корзинки" дорожают уже не первый месяц, однако наметилась отрадная тенденция

С приближением Пасхи становятся все дороже продукты из "пасхальной корзинки" – мука, яйца, творог, мясо и другие продукты, которые принято святить в Светлое Воскресенье. Сайт "Сегодня" разбирался, что происходит с ценами и станет ли Пасха золотой?

Нынешнее предпасхальное подорожание продуктов оказалось особенно ощутимым по сравнению с предыдущими годами.

Так, мука с начала года уже подорожала примерно на 10%. Причем особенно активно цены начали расти с февраля. Так, килограмм муки "Хуторок" в январе стоил в среднем 18,13 грн, а сейчас – 19,45 грн. Причем 50 копеек прибавились только за последние две недели.

Сахар тоже постоянно дорожает с минувшего сентября, но особенно активно – в апреле. В начале года он продавался в среднем по 20,76 грн за килограмм, в начале апреля – по 23,42 грн. А за две недели апреля цены выросли еще почти на полторы гривни – до 24,82 грн/кг.

Яйца за последних два месяца подорожали почти вдвое. И хотя в последние недели их стоимость перестала расти, а на некоторые марки даже снизилась на пару гривен, ближе к Пасхе возможен новый виток цен в рознице.

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Цены на молоко и сливочное масло, которые тоже входят в состав пасок, в последнее время падают. С 1 марта оптовые цены снизились в среднем с 28,5 до 20,5 грн за пачку молока. Хотя в рознице 900-граммовый пакет "Яготинского" стоит гораздо больше – от 28,1 до 30,2 грн.

Сливочное масло продолжало дорожать и в апреле. С начала месяца средние цены поднялись с 42,6 до 45,7 грн за 200-граммовую пачку. Но в последнюю неделю наметилась стабилизация и снижение на несколько десятков копеек, а оптовые цены упали больше чем на 10%.

В принципе, весной цены на молочную продукцию традиционно падают. Так что нового серьезного подорожания, скорее всего, не увидим. Однако за несколько дней до Пасхи возможен временный скачок цен, когда люди будут закупать продукты для пасок.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Минэкономики успокоили украинцев: сахар дешевеет, а цену курятины и яиц заморозят до Пасхи.

А вот аналитики ассоциации "Мясной отрасли" предупредили украинцев о взлете цен на мясо к Пасхе и майским.

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