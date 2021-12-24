Продажи выросли почти втрое! Какой товар украинцы покупают чаще всего

Спрос на эко-сумки среди украинцев вырос / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По статистике, самым популярным товаром конца 2021 года считают эко-сумки и другие альтернативные замены на пластиковые пакеты.

Об этом "Сегодня" рассказали специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua.

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Да, спрос на экологические замены пластика, таких как: эко-сумки, тканевые мешочки, авоски, начал подниматься еще с ноября 2021 года. С тех пор продажи этих вещей выросли на 178%.

Связывают это с Законом о запрещении бесплатного распространения пластиковых пакетов. Активный интерес к вопросу общество проявляло еще летом этого года, однако в ноябре любопытство снова подогрелось на фоне огласки некоторых пунктов законопроекта.

Напомним, с 10 декабря в Украине запретили распространение бесплатных пластиковых пакетов в сфере обслуживания. Это будет первый этап ограничений. В общей сложности предусмотрено три таких этапа.

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Размер штрафов

Запрет касается магазинов, супермаркетов, заведений питания и сферы предоставления услуг. На биоразлагаемые, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, которые есть первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда, требования пока не распространяются. Это исключение действует до 2023 года.

К нарушителям вышеупомянутого закона будут применяться административно-хозяйственные санкции, а именно штрафы от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение сумма будет составлять от 3400 до 8500 гривен. Штраф платит предприятие в течение 15 дней со дня получения копии постановления.

Раньше мы подсчитывали, сколько украинцы будут тратить на "кульки" каждый год. Речь идет о миллиардных суммах.

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А также сообщали, как один украинский супермаркет обошел законы об ограничении обращения пластиковых пакетов.