"Продам смартфон – куплю хлеб". Украинцы высмеяли инициативу Зеленского в соцсетях

Украинцы высмеяли новую инициативу Зеленского / Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский пообещал подарить всем вакцинированным гражданам старше 60 лет новый смартфон и льготный пакет для него.

Однако украинцы восприняли это нововведение по-разному и начали шутить в соцсетях. "Сегодня" собрали лучшие мемы о "єБабуся" из Facebook.

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Несмотря на то, что окончательное название для проекта еще не выбрали, больше всего украинцам "понравился" вариант "єБабуся".

Facebook Людмилы Милокост / Фото: Facebook

"Лучшее название для нового проекта, которое вполне характеризует и авторов этой идеи, и их сторонников", – пишет Евгений Вилинский.

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Однако шутят не только по поводу чудаковатого названия, но и вообще о сути этого проекта.

"Когда-то гречку раздавали, теперь смартфоны... Гм... Что дальше?", – пишет Наталия Козориз.

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А некоторые предложили представить будущее глазами Зеленского.

Facebook Alex Gura / Фото: Facebook

"Как управлять вселенной, не обращая на себя внимание санитаров и дежурного врача", – подписал фотографию Alex Gura.

"Велике смартфонівництво!"

Один из пользователей посчитал, что смартфоны планируется закупить для около 8,5 млн граждан.

"Итак, на ровном месте нам обещают потратить около $1 млрд на… очередной популистический распил бюджетных средств. В то время, когда не выполняется оборонный заказ, а на границе стоит 100-тысячное войско оккупантов", – возмутился пользователь и приложил насмешливую анимацию к своему посту.

Facebook Вадим Карпусь / Фото: Facebook

Некоторые обратили внимание на материальное положение пенсионеров, чья пенсия может составлять менее 2000 тысяч гривен.

"Матерый эйджизм"

Некоторые обратили внимание на эйджистское наполнение такого нововведения, которое утверждает, что все люди старше 60 лет не способны пользоваться смартфонами.

Пользователи даже создали смешную картинку, на которой президент дарит смартфон Ангеле Меркель, которой между прочим исполнилось 67 лет.

Facebook Светлана Ветрова / Фото: Facebook

Когда записываться в очередь?

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в очередь на получение бесплатного телефона можно будет записываться с апреля месяца.

Информацию о начале выдачи телефонов он не сообщил и заявил, что это будет зависеть от срока изготовления устройств. Также глава Минцифры не раскрыл информацию о том, откуда на проект возьмут средства и какие именно телефоны получат украинцы.

"Сегодня" также писали, что Зеленский предложил всем вместе выбрать название для новой программы и рассказывали, откуда на самом деле возьмут средства на президентскую программу