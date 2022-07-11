Процедура получения прав изменится – что ждет украинцев в автошколах

Права в Украине будут получать по другому / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С 24 июля в Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения.
Они будут касаться обучения в автошколе, поясняет "Суспільне".
Если ранее обучение там проходило два месяца, за которыми следовало сразу два экзамена, то теперь процесс будет разбит на два этапа по одному месяцу – теорию и практику.
Соответственно, экзамены будут проводится после каждого отдельного этапа.
Теоретические свидетельство, полученное после успешной сдачи экзамена, будет действовать год. В течении этого времени можно обратиться в автошколу для практической подготовки.
Там вы тоже получите свидетельство о практическом обучении, которое будет действовать два года.
"Современный человек не сможет сидеть и учиться по 9,5 часов в день, это очень тяжело. К сожалению, у всех автошкол в стране нет четкого плана, как работать", – поясняет изменение инструктор автошколы Никита Немятый.
Нововведение для водителей в ЕС
Европейские депутаты поддержали решение, которое позволит беженцам из Украины использовать национальные водительские права.
По сути, это означает, что украинские водительские права приравнивают к европейским и те граждане, которые получили официальный статус временной защиты, могут не обменивать удостоверения на европейское, а использовать свое для поездок по Европе.
"Сегодня" ранее писали, какие водители могут не получить возмещение ущерба после ДТП и рассказывали, как изменились размеры страховых выплат с июля.