Приятная неожиданность для водителей: какие изменения ввели на WOG с 1 июля

Водители смогут покупать топливо без ограничений / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 июля в сети заправок WOG по Украине сняли все ограничения на отпуск горючего.

Об этом сообщили на странице компании в Facebook.

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"С 1 июля снимаются все лимиты на отпуск любого вида горючего на всех АЗК сети WOG", – говорится в сообщении.

Новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE. Кроме этого, владельцы карты сети могут купить автогаз за наличные деньги и банковские карты на заправках, которые реализуют топливо исключительно по безналичному расчету.

Оплата без наличных

Ранее компания WOG ввела изменения с оплатой за горючее на некоторых своих заправках в разных областях. С 25 июня там можно рассчитываться только безналично.

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Речь идет о 37 автозаправочных комплексах в 18 областях. Водители могут воспользоваться талонами или топливными картами.

Если рассчитываться на заправках талонами, водители могут купить до 100 литров горючего в сутки. При расчете топливными картами выдают продукцию согласно лимитам карты.

По словам представителей сети, это позволит минимизировать очереди и разделить трафик. В то же время, бизнес-клиенты и коммунальные службы получат более качественный сервис. Полный перечень АЗК и адресов, где начали действовать изменения – по ссылке.

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Горючее стремительно дешевеет

Последние несколько дней вселяют надежду на то, что топливному кризису в Украине скоро придет конец. Сети заправок приятно удивляют не только увеличением или упразднением лимитов, но и снижением цен. На многих АЗС подешевел как популярный сейчас автогаз, так и некоторые виды бензина.

По данным AutoRia, за последние сутки автогаз в среднем подешевел на 14 коп. Средняя стоимость А-95+ упала на 17 коп. и составляет 51,99 грн, А-95 – 50,64 грн, А-92 – 50,30 грн, ДТ выросло в цене на 1 коп. и стоит 56,40 грн, а газ упал на 14 коп. и продается сейчас за 41,67 грн.

Недавний мониторинг консалтинговой группы "А-95" также показал, что в крупных розничных сетях горючего по Украине дешевеет автогаз. В частности, на ОККО и WOG эту продукцию реализуют на 2 грн за литр меньше. Стоимость автогаза составляет 39,99 и 39,98 грн/л соответственно.

В целом на украинских заправках сжиженный газ подешевел на 0,6-2 грн за литр. К примеру, на станциях Shell цена автогаза составляет 40,99 грн за литр, что на 60 копеек дешевле, чем раньше. На 1 грн подешевел продукт в сетях АЗС "Авантаж" и "Катрал". На заправках Mango автогаз сбывают на 90 коп. за литр меньше – по 41,09 грн.

Средняя стоимость сжиженного газа по Украине установилась на уровне 41,05 грн/л. Следовательно, 29 июня зафиксировали удешевление, в среднем, на 71 коп. за литр.

"Сегодня" раньше рассказывали, как изменится жизнь украинцев за границей с 1 июля, а также писали о том, какую новую услугу ввели граждан Украины в Варшаве.