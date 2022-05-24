Привезут и заправят: в Украине появилась доставка бензина домой

Украинцы придумали, как достать бензин / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пока некоторые украинские водители стояли в километровых очередях на заправках, чтобы купить топливо, другие наши сограждане заказывали бензин не выходя из дома.

Об этом пишет издание Liga.net.

Реклама

Отмечается, что дефицит топлива в Украине спровоцировал спрос на услуги доставки бензина домой. Так, на сайте Kabanchik.ua журналистам рассказали, что в мае количество подобных заказов выросло на 780% по сравнению с апрелем и на 900% по сравнению с прошлогодним маем.

Чаще всего украинцы заказывают доставку 95-го бензина. Водители просят привезти горючее по адресу и залить его в бак авто либо же просто передать канистру с бензином. Обычно заказывают 20-30 литров горючего, но бывают заказы и на 50-70 л.

В разгар бензинового кризиса общая сумма заказов превысила 107 000 грн. За доставку бензина домой курьеру нужно заплатить 270 грн.

Реклама

Бизнес по-украински

Находчивые украинцы, ища новые способы увеличения дохода, решили заработать на дефиците горючего. "Предприниматели" предлагали отстоять в очереди на автозаправочную станцию – за плату, естественно.

За час просили 200 грн, если больше – 130 грн. А расходы на бензин возмещаются отдельно.

Ранее мы писали об актуальных ценах на бензин на украинских АЗС и рассказывали, как украинцы шутили в социальных сетях на тему бензинового кризиса.