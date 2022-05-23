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Цены на топливо продолжают кусаться: какие расценки на OKKO, WOG, KLO и Укргаздобыче

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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23 мая, 13:01
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Рассказываем об актуальных ценах на горючее в сетях заправок по Украине
Кратко о ценах на топливо в сетях АЗС
Кратко о ценах на топливо в сетях АЗС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нехватка горючего побудила правительство отменить госрегулирование цен на бензин, дизель и автогаз. Розничные сети АЗС отреагировали мгновенно и подняли к небесам стоимость товара. Иногда ценами спекулируют и завышают до 70 грн/л, хотя крупные сети стараются соблюдать установленные правительством границы.

Редакция "Сегодня" промониторила ресурс AutoRia и предлагает узнать цены на топливо на разных украинских заправках.

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Самые высокие цены

Дороже всего на рынке оценивают дизель. Кое-где за один литр этого вида горючего просят 58 грн. Такие цены установили сети Укргаздобыча и KLO, на Mango дизельное горючее сбывают по 57,99 грн. Укр-Петроль продает дизель по 57,50 грн/л, а в сетях OKKO, WOG, Амис, Катрал его реализуют за 57 грн/л.

Подорожал и элитный А-95+, за литр которого в большинстве сетей, где он есть, просят 52 грн. Речь идет о заправках OKKO, WOG, Амис и KLO.

На некоторых АЗС значительно подняли цену на обычный бензин А-95. Укргаздобыча и Катрал просят за литр 52 гривны. Mango сбывает его по 51,99 грн/л, а Укр-Петроль – за 51,50 грн/л. На OKKO и WOG водителям придется заплатить 51 грн за литр А-95.

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Сеть Укргаздобыча подняла цену и на бензин А-92 – теперь за литр просят 51 грн. По имеющейся информации он в дефиците и купить его можно не везде.

Аналогичная ситуация с автогазом. Сейчас он имеется только в нескольких сетях АЗС, и самая высокая цена составляет 39 грн/л – в сети OKKO.

Цены на горючее на украинских АЗС
Цены на горючее на украинских АЗС / Фото: auto.ria.com

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Средняя цена по Украине

В общем, средняя цена бензина А-95+ по Украине составляет 51,95 грн/л. За неделю стоимость поднялась на 12,77 грн за литр, еще 16 мая за него просили 39,18 грн/л.

Бензин А-95 сбывают, в среднем, по 46,81 грн/л, что на 9 грн больше, чем раньше. Неделю назад этот вид горючего продавали по 37,81 грн/л.

Средняя стоимость литра А-92 составляет 43,88 грн. Семь дней назад его можно было купить за 37,14 грн/л, так что подорожание – на 6,74 грн.

Дизель в среднем по Украине продают по 51,89 грн/л, что на 8,44 грн больше, чем неделю назад. Еще в понедельник, 16 мая, его сбывали по 43,45 грн/л.

Средняя цена автогаза достигает 38,15 грн/л. За семь дней горючее подорожало на 4,17 грн, ведь раньше стоило 33,98 грн/л. В то же время, за последние два дня заметно снижение средней стоимости на автогаз на 45 коп.

Горючего не будет больше?

Учредитель Prime Group Дмитрий Леушкин рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня", что в ближайшее время горючего на заправках не прибавится. Импорт хоть и растет, но все еще превышает предложение, но с течением времени можно рассчитывать на облегчение.

В то же время, по словам эксперта, дефицит заставил корпоративных клиентов АЗС – бизнес и фермеров – выкупить мелкооптовые партии топлива, что повлекло за собой рост стоимости энергоресурсов. Оптовые цены на бензин достигают, в среднем 63-65 грн.

"Можно сказать, что цены даже немного снизились. Еще неделю назад дизель в группе стоил 70 грн за литр", – добавил Леушкин.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что такое бензин М95, о котором сейчас все говорят, чем он особенный и где его купить. Узнайте также, как реагируют соцсети на бензиновый кризис в Украине

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