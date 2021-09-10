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ПриватБанк стал самым прибыльным в Украине

Виктория Барановская
10 сентября, 08:20
63 из 72 банков получили прибыль на сумму 40,090 млрд гривен

Банк за январь-август 2021 года заработал 16,399 млрд гривен/Фото: коллаж "Сегодня"

Государственный ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков. Он за январь-август 2021 года заработал 16,399 млрд гривен.

Об этом сообщает НБУ.

По данным НБУ, на втором месте российский государственный Сбербанк. Он заработал 3,312 млрд гривен, а на третьем – Райффайзен Банк с прибылью 2,766 млрд гривен.

Фото: скриншот

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В пятерку лидеров вошли также ПУМБ – 2,276 млрд гривен и банк с иностранным капиталом Универсал Банк – 2,050 млрд гривен.

Кроме того, по данным НБУ, 63 из 72 банков получили прибыль на сумму 40,090 млрд гривен, а девять банков показали убытки на 325 млн гривен.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

Как уже писали "Сегодня",в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карте одного из клиентов банка, когда он был за границей.

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