ПриватБанк, ПУМБ или Monobank? Где выгоднее всего обменять доллар 7 мая

Сколько стоит доллар в украинских банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк, ПУМБ или Monobank обновили курс валют. Он несколько отличается от зафиксированного НБУ (29,25 грн/доллар).

"Сегодня" расскажет вам, где можно выгодно обменять валюту.

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Согласно информации онлайн-банкинга, курс доллара (по состоянию на 7 мая) таков:

ПриватБанк – 29,25/31,34 грн;

Monobank – 29,50/31,20 грн;

ПУМБ – 29,25/29,25 грн.

Курс евро:

ПриватБанк – 31,50/32,46 грн;

Monobank – 31,82/32,6 грн;

ПУМБ – 30,91/30,91 грн.

Период "дорогого доллара"

Глобальная валютная система входит в так называемый период "дорогого доллара".

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По словам экономиста Алексея Куща, американский доллар укрепляется к евро и все эксперты прогнозируют, что скоро мы можем увидеть так называемый валютный паритет, то есть 1 доллар=1 евро.

"Доллар укрепляется почти ко всем иностранным валютам. Это происходит потому, что меняется монетарная политика, проводимая Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки", – говорит эксперт.

Если ранее ФРС придерживалась почти нулевых процентных ставок, то сейчас она начала их увеличивать, и мы еще не знаем, как вырастет базовая ставка в мае.

Раньше мы рассказывали, почему евро стремительно теряет популярность, а также писали, стоит ли хранить деньги во время войны в долларах.