ПриватБанк, ПУМБ чи Monobank? Де найвигідніше обміняти долар 7 травня

Скільки коштує долар в українських банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк, ПУМБ чи Monobank оновили курс валют. Він дещо відрізняється від зафіксованого НБУ (29,25 грн за долар).

"Сьогодні" розповість вам, де можна вигідно обміняти валюту.

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Згідно з інформацією онлайн-банкінгу, курс долара (станом на 7 травня) такий:

ПриватБанк – 29,25/31,34 грн;

Monobank – 29,50/31,20 грн;

ПУМБ – 29,25/29,25 грн.

Курс євро:

ПриватБанк – 31,50/32,46 грн;

Monobank – 31,82/32,6 грн;

ПУМБ – 30,91/30,91 грн.

Період "дорогого долара"

Глобальна валютна система входить у так званий період "дорогого долара".

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За словами економіста Олексія Куща, американський долар зміцнюється до євро і всі експерти прогнозують, що скоро ми можемо побачити так званий валютний паритет, тобто 1 доллар = 1 євро.

"Долар зміцнюється майже до всіх іноземних валют. Це відбувається тому, що змінюється монетарна політика, яку проводить Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки", – каже експерт.

Якщо раніше ФРС притримувалась майже нульових відсоткових ставок, зараз вони почали їх збільшувати, і ми ще не знаємо, наскільки зросте базова ставка у травні.

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Раніше ми розповідали, чому євро стрімко втрачає популярність, а також писали, чи варто зберігати гроші під час війни в доларах.