ПриватБанк продолжает работать: какие услуги доступны во время войны

ПриватБанк продолжает работать в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине продолжают работу 658 банковских отделений. Украинцы могут воспользоваться 5 218 банкоматами и более чем 10 тысячами терминалов на кассах.

Об этом сообщили на сайте ПриватБанка.

Реклама

Отделения работают и обеспечивают финансовую устойчивость государства. Актуальны для украинцев несколько услуг банка. В первую очередь это "Гуманитарная помощь украинцам". С помощью сайта или приложения Приват24 можно перевести деньги гражданам, пострадавшим от войны.

Средства перечисляются на счет Минсоцполитики от НБУ. Их направляют на одежду, еду и другую поддержку оставшимся без жилья людям. Кроме того, можно направить финансы на Вооруженные силы Украины – с начала вторжения России благотворители перечислили 1,7 миллиарда гривен на армию.

Деньги с карт єПідтримка также можно потратить на поддержку ВСУ. За полученную тысячу от государства клиенты могут купить продукты или другие товары, снять наличные.

Реклама

Клиентам ПриватБанка наличные деньги выдают не только в банкоматах, но и на кассах в супермаркетах и аптеках. Можно получить до 6 тысяч гривен в следующих сетях:

"Сильпо";

FOZZY Cash&Carry;

"Фора";

Trash;

VARUS;

"Сим23";

"Клевер Сторс";

аптека "Белая Ромашка";

"Аптека 911";

"Аптека оптовых цен".

Обновление от Привата

На фоне войны в Украине ПриватБанк обновил терминалы и банкоматы. Для русскоговорящих клиентов на экран будут выводить особое приветствие.

Ранее мы рассказывали, что для бизнеса финучреждение объявило кредитные каникулы. Они продлятся с 1 марта по 1 июня 2022 года и будут распространяться на всех клиентов по договорам без просрочок или с просрочкой до 90 суток.

Реклама

Украинцам также разрешили переводить деньги в поддержку армии в приложении Приват24 со счета "Бонус+".