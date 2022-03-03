ПриватБанк продолжает работать: какие услуги доступны во время войны

ПриватБанк продолжает работать в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Украине продолжают работу 658 банковских отделений. Украинцы могут воспользоваться 5 218 банкоматами и более чем 10 тысячами терминалов на кассах.
Об этом сообщили на сайте ПриватБанка.
Отделения работают и обеспечивают финансовую устойчивость государства. Актуальны для украинцев несколько услуг банка. В первую очередь это "Гуманитарная помощь украинцам". С помощью сайта или приложения Приват24 можно перевести деньги гражданам, пострадавшим от войны.
Средства перечисляются на счет Минсоцполитики от НБУ. Их направляют на одежду, еду и другую поддержку оставшимся без жилья людям. Кроме того, можно направить финансы на Вооруженные силы Украины – с начала вторжения России благотворители перечислили 1,7 миллиарда гривен на армию.
Деньги с карт єПідтримка также можно потратить на поддержку ВСУ. За полученную тысячу от государства клиенты могут купить продукты или другие товары, снять наличные.
Клиентам ПриватБанка наличные деньги выдают не только в банкоматах, но и на кассах в супермаркетах и аптеках. Можно получить до 6 тысяч гривен в следующих сетях:
- "Сильпо";
- FOZZY Cash&Carry;
- "Фора";
- Trash;
- VARUS;
- "Сим23";
- "Клевер Сторс";
- аптека "Белая Ромашка";
- "Аптека 911";
- "Аптека оптовых цен".
Обновление от Привата
На фоне войны в Украине ПриватБанк обновил терминалы и банкоматы. Для русскоговорящих клиентов на экран будут выводить особое приветствие.
Ранее мы рассказывали, что для бизнеса финучреждение объявило кредитные каникулы. Они продлятся с 1 марта по 1 июня 2022 года и будут распространяться на всех клиентов по договорам без просрочок или с просрочкой до 90 суток.
Украинцам также разрешили переводить деньги в поддержку армии в приложении Приват24 со счета "Бонус+".