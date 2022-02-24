ПриватБанк отменил комиссию за снятие и перевод денег

Комиссию отменили на перевод и снятие денег / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Государственный ПриватБанк отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт физлиц.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
"В этот сложный период ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Мы будем информировать вас о дальнейших решениях ПриватБанка", — сказали в пресс-службе.
Временно отменил банк и комиссию на зачисление средств на карты для выплат физлиц.
Банки устанавливают ограничения
НБУ заверил, что банковская система во время войны будет продолжать работу, но есть несколько нюансов:
- введено ограничение на снятие наличных объемом 100 тыс. грн в день, кроме выплат зарплат и социальных выплат;
- запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте;
- ограничений на безналичные расчеты пока нет;
- доступ к сейфовым ящикам сохраняется.
Раньше мы рассказывали, что украинцы жаловались на работу банков.
Также мы писали, как вообще жители столицы реагировали на первый день войны.