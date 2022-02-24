ПриватБанк скасував комісію за зняття та переказ грошей

Комісію скасували на переказ та зняття грошей / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Державний ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток фізосіб.
Про це повідомили у пресслужбі банку.
"У цей складний період ПриватБанк прийняв рішення скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Ми будемо інформувати вас про подальші рішення ПриватБанку", — сказали у пресслужбі.
Тимчасово скасував банк і комісію на зарахування коштів на карти для виплат фізосіб.
Банки встановлюють обмеження
НБУ запевнив, що банківська система під час війни продовжуватиме роботу, але є кілька нюансів:
- введено обмеження на зняття готівки обсягом 100 тис. грн на день, крім виплат зарплат та соціальних виплат;
- заборона видачу готівки з рахунків клієнтів у іноземній валюті;
- обмежень на безготівкові розрахунки наразі немає;
- доступ до сейфових скриньок зберігається.
Раніше ми розповідали, що українці скаржились на роботу деяких банків.
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