ПриватБанк отменил еще одну комиссию – кому будет легче пользоваться картой

Кому поможет нововведение ПриватБанка / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк объявил об отмене комиссии за интернет-эквайринг LiqPay и призвал магазины принимать оплату картами.

Об этом компания сообщает в своих соцсетях.

Реклама

Отмечается, что условия распространяются на оплату картами украинских банков и будут действовать до конца марта.

В то же время в банке не исключают, что такие условия могут быть продлены.

Отмена комиссии

Сразу после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля ПриватБанк объявил об отмена комиссии за снятие наличных с кредитных карт физлиц.

Реклама

Временно упразднил банк и комиссию на зачисление средств на карты для выплат физлиц.

В период военного положения снятие наличных ограничено и составляет 100 тыс. грн в день для одного человека.

ПриватБанк также ограничил количество снятия наличных денег за одну операцию – 20 тыс. грн на три часа. Если вы не являетесь клиентом банка и снимаете наличные с банкомата ПриватБанка, сумма будет ограничена 10 тыс. грн за один раз.

Реклама

"Сегодня" также писали, как получить 6,5 тыс. грн от государства через ПриватБанк и рассказывали, как получить кредитные каникулы.