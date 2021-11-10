ПриватБанк отказался принимать у клиента деньги: почему украинец не смог провести платеж

ПриватБанк отказался принимать наличку у клиента / Фото: Коллаж: Сегодня

ПриватБанк отказался принимать наличные деньги с небольшими пятнами и отказался назвать причину отказа клиенту.

Об этом возмущенный пользователь оставил отзыв на сайте "Минфин".

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По словам мужчины, это произошло в одном из столичных отделений, а он пытался совершить денежный перевод за границу, так называемый SWIFT-платеж.

"Столкнулся с отказом кассира принять долларовые купюры, у которых были штампы и надписи и пятна. При этом их размер на каждой купюре был далек до максимального, определенного в письме НБУ "Об осуществлении валютно-обменных операций с изношенными и поврежденными банкнотами иностранных валют", – пишет клиент.

Мужчина написал, что кассир предложила ему отнести банкноты на экспертизу продолжительностью до полугода.

"По просьбе показать каким нормативным документом это предусмотрено – полное непонимание. Жалоба в колл-центр результата не дала, оператор оказался также не компетентным. Самое разумное что мог посоветовать, внимание, это пополнить этими же купюрами карточку и из нее сделать платеж."

В конце концов, клиент так и не провел платеж, потому что кассир отказалась принимать банкноты и только потратил свое время в очереди.

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Что ответили в ПриватБанке?

Сотрудник банка ответил на отзыв в комментариях и написал, что ситуацию передали на контроль специалистам.

"Информация по ситуации передана профильным специалистам для анализа и проведения проверки. По результату с вами свяжется сотрудник банка", – написала служба поддержки.

Как будут работать банки в "красной зоне"?

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники Ощадбанка и ПриватБанка рассказали, что денежные учреждения находятся в списке исключений.

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То есть для их посещения не требуется ни справка о вакцинации, ни отрицательный ПЦР-тест.

Ранее "Сегодня" писали, что ПриватБанк станет блокировать некоторые действительные счета клиентов.

А также рассказывали, что в Украине увеличился список банков, которые будут замораживать счета должников.