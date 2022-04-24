ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ обновили курс валют: сколько теперь стоит доллар

Что происходит с курсом доллара 24 апреля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 24 февраля в Украине действует фиксированный курс валют в пределах 29,25 грн за доллар и 33,17 грн за евро и был (до недавней отмены) запрет на продажу валюты, однако после ослабления ограничений НБУ финучреждения могут выставлять собственный курс на продажу, не превышающий установленных Нацбанком норм.

"Сегодня" расскажет вам, где можно выгодно поменять валюту і что будет с курсом дальше.

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Согласно информации онлайн-банкинга, курс доллара (по состоянию на 24 апреля) таков:

ПриватБанк – 29,25/30,03 грн;

Ощадбанк – 29,25/30 грн;

ПУМБ – 29,25/29,25 грн.

Курс евро:

ПриватБанк – 31,50/32,46 грн;

Ощадбанк – 31,82/32,6 грн;

ПУМБ – 31,66/31,66 грн.

Что будет с курсом валют дальше?

Глава МВФ Кристалина Георгиева в своем недавнем интервью заявила, что Украина получит до 15 млрд долларов США финансовой помощи. Часть этой суммы будет перечислена Молдове как стране, принявшей значительное количество украинских беженцев. Точные сроки транша пока не оговаривались.

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Как рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов, поступившие на счета Украины ресурсы будут использованы на покрытие дефицита государственного бюджета. Эти меры призваны сократить объемы эмиссии гривни, которая в будущем негативно отразится на ее курсе.

Эксперт также добавил, что "Большая семерка" пообещала Украине свыше 24 млрд долларов помощи в этом году и при необходимости готова дать еще больше.

Однако здесь важно понимать, что далеко не вся сумма будет выделена "живыми" деньгами. За счет этих средств также будут поставляться товары и услуги. Всесторонняя поддержка мирового сообщества позволит быстро преодолеть последствия военного конфликта между Украиной и Россией, — отметил Гойлов.

Также, по словам эксперта, в рамках борьбы с выведением капитала из Украины НБУ ввел ряд ограничений, а именно — отменену автоматической конвертации при осуществлении платежей за границу из номинированных в гривнах банковских карт. Таким образом, исключена возможность конвертации гривни по более выгодному, чем установлен НБУ, курсу.

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Теперь граждане смогут это делать только на наличном валютном рынке, где гривня к доллару США торгуется под уровнем 33,00, а евро не может преодолеть отметку 36,50, — отметил он.

Раньше мы рассказывали, почему евро стремительно теряет популярность, а также писали, стоит ли хранить деньги во время войны в долларах.