ПриватБанк, Ощадбанк та ПУМБ оновили курс валют: скільки тепер коштує долар

Що відбувається з курсом долара 24 квітня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 24 лютого в Україні діє фіксований курс валют в межах 29,25 грн за долар та 33,17 грн за євро та була (до її нещодавного скасування) заборона на продаж валюти, однак після послаблення обмежень НБУ фінустанови можуть виставляти власний курс на продаж, який не перевищує встановлених Нацбанком норм.

"Сьогодні" розповість вам, де можна вигідно обміняти валюту.

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Згідно з інформацією онлайн-банкінгу, курс долара (станом на 24 квітня) такий:

ПриватБанк – 29,25/30,03 грн;

Ощадбанк – 29,25/30 грн;

ПУМБ – 29,25/29,25 грн.

Курс євро:

ПриватБанк – 31,50/32,46 грн;

Ощадбанк – 31,82/32,6 грн;

ПУМБ – 31,66/31,66 грн.

Що буде з курсом валют далі?

Глава МВФ Крісталіна Георгієва у своєму недавньому інтерв'ю заявила, що Україна отримає до 15 млрд доларів СШАфінансової допомоги. Частину цієї суми буде перераховано Молдові як країні, яка прийняла значну кількість українських біженців. Точні терміни траншу поки що не обумовлювалися.

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Як розповів в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов, ресурси, що надійшли на рахунки України, будуть використані на покриття дефіциту державного бюджету. Ці заходи покликані скоротити обсяги емісії гривні, яка в майбутньому негативно позначиться на її курсі.

Експерт також додав, що "Велика сімка" пообіцяла Україні понад 24 млрд доларів допомоги цього року і за потреби готова дати ще більше.

Однак тут важливо розуміти, що далеко не вся сума буде виділена "живими" грошима. За рахунок цих коштів також поставлятимуться товари та надаватимуться послуги. Всебічна підтримка світової спільноти дозволить досить швидко подолати наслідки воєнного конфлікту між Україною та Росією, — зауважив Гойлов.

Також, за словами експерта, у рамках боротьби з виведенням капіталу з України НБУ запровадив низку обмежень, а саме — скасовано автоматичну конвертацію під час здійснення платежів за кордон з номінованих у гривнях банківських карток. Таким чином виключено можливість конвертації гривні за вигіднішим, ніж встановлено НБУ, курсом.

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Тепер громадяни зможуть робити це лише на готівковому валютному ринку, де гривня до долара США торгується під рівнем 33,00, а євро не може подолати позначку 36,50, — зауважив він.

Раніше ми розповідали, чому євро стрімко втрачає популярність, а також писали, чи варто зберігати гроші під час війни в доларах.