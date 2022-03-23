ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank обновили курс валют – сколько стоит доллар

Актуальный курс доллара на 23 марта / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине остается замороженным НБУ по состоянию на 24 февраля.

Однако банки каждый день выставляют собственный курс, и какой он в разных финучреждениях, рассказывают "Сегодня"

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Согласно информации онлайн-банкингов, за 23 марта курс доллара составляет:

ПриватБанк – 29,25/29,55 грн;

Ощадбанк – 29,25/29,7 грн;

Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс евро в банке:

ПриватБанк – 32,15/32,75 грн;

Ощадбанк – 33,23/32,75 грн;

Monobank – 32,21/33,00 грн.

Новый курс евро

23 марта Национальный банк внезапно изменил курс евро, который оставался на одном уровне с 24 февраля и составлял 33,17 грн.

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Сегодня же европейская валюта опустилась до 32,23 грн/евро, а доллар по прежнему заморожен на отметке 29,25 грн/долл.

Доллар на черном рынке

Как ни странно, стоимость доллара на так называемом черном рынке не превышает 32-34 грн за доллар, что является не такой уж сильной девальвацией, учитывая нынешнее положение в стране.

Сейчас, когда официально покупать валюту в Украине запрещено, черный рынок стал самым объективным отображением реальности, считают эксперты.

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По словами замглавы НБУ Сергея Николайчука, сейчас на рынке нет валютной паники по нескольким причинам:

банковская система имеет значительный запас финансовой крепости;

у населения нет большой потребности покупать валюту на черном рынке;

у НБУ появилось гораздо больше возможностей, чтобы перекрыть отток капитала за границу.

Однако мы в который раз напоминаем, что эксперты не рекомендуют обращаться к услугам черного рынка, поскольку спекулянты могут запросто вас обмануть или продать валюту по крайне невыгодному курсу.

"Сегодня" также писали, что происходит с российским рублем, и рассказывали, что будет с курсом доллара в Украине после войны.