ПриватБанк объявил новые кредитные каникулы – кому и сколько можно не платить

Кому из клиентов повезет на этот раз / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк ввел кредитные каникулы для объединений совладельцев многоквартирного дома, то есть ОСМД.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Отмечается, что каникулы будут продолжаться с 1 марта по 1 июня 2022 года и распространяются на договоры, по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток.

Согласно условиям кредитных каникул, обязательные платежи тела и процентов кредита переносятся на 1 июня 2022 года по продуктам "Теплые кредиты" и "Энергодом". В ПриватБанке отмечают, что просрочки не будут начисляться.

Кредитные каникулы для бизнеса

ПриватБанк также объявил кредитные каникулы для бизнеса, согласно условиям, они также будут продолжаться до 1 июня.

Переносятся платежи по следующим видам кредитов:

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"КУБ без залога";

"Инвестиционный кредит";

"КУБ закладной";

"Бизнес ипотека";

"Кредит на ОС";

"Лизинг";

"Восстанавливаемая кредитная линия";

"Агросезон",

"Кредитный лимит на счет",

"Овердрафт" (бланковый),

Кредитный лимит "Предпринимательский".

Исключением является "Кредиты под залог депозитов", отметили в пресс-службе

"Сегодня" также писали, какой сюрприз "ПриватБанк" подготовил для русскоязычных. клиентов и рассказывали о кредитные каникулы для физических лиц.