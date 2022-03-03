ПриватБанк оголосив нові кредитні канікули – кому і скільки можна не платити

Кому з клієнтів пощастить цього разу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк запровадив кредитні канікули для Об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, тобто ОСББ.

Про це повідомила прес-служба фінустанови.

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Зазначається, що канікули триватимуть з 1 березня до 1 червня 2022 року і поширюються на договори, за якими не було прострочення або строк прострочення складає не більше 90 діб.

Згідно з умовами кредитних канікул, обов'язкові платежі тіла та відсотків кредиту переносяться на 1 червня 2022 року за продуктами "Теплі кредити" та "Енергодім". В ПриватБанку наголошують, що прострочення не будуть нараховуватись.

Кредитні канікули для бізнесу

ПриватБанк також оголосив кредитні канікули для бізнесу, згідно з умовами, вони також триватимуть до 1 червня.

Переносяться платежі за такими видами кредитів:

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"КУБ без застави";

"Інвестиційний кредит";

"КУБ заставний";

"Бізнес іпотека";

"Кредит на ОС";

"Лізинг";

"Відновлювана кредитна лінія";

"Агросезон",

"Кредитний ліміт на рахунок",

"Овердрафт" (бланковий),

Кредитний ліміт "Підприємницький".

Виключенням є "Кредити під заставу депозитів", зазначили в прес-службі.

"Сьогодні" також писали, який сюрприз ПриватБанк підготував для російськомовних клієнтів і розповідали про кредитні канікули для фізичних осіб.