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ПриватБанк оголосив нові кредитні канікули – кому і скільки можна не платити

Софія Зінов’єва
3 березня, 12:52
Розповідаємо, для яких українців ПриватБанк запровадив нові кредитні канікули у зв'язку із воєнним станом в Україні

Кому з клієнтів пощастить цього разу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк запровадив кредитні канікули для Об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, тобто ОСББ.

Про це повідомила прес-служба фінустанови.

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Зазначається, що канікули триватимуть з 1 березня до 1 червня 2022 року і поширюються на договори, за якими не було прострочення або строк прострочення складає не більше 90 діб.

Згідно з умовами кредитних канікул, обов'язкові платежі тіла та відсотків кредиту переносяться на 1 червня 2022 року за продуктами "Теплі кредити" та "Енергодім". В ПриватБанку наголошують, що прострочення не будуть нараховуватись.

Кредитні канікули для бізнесу

ПриватБанк також оголосив кредитні канікули для бізнесу, згідно з умовами, вони також триватимуть до 1 червня.
Переносяться платежі за такими видами кредитів:

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  • "КУБ без застави";
  • "Інвестиційний кредит";
  • "КУБ заставний";
  • "Бізнес іпотека";
  • "Кредит на ОС";
  • "Лізинг";
  • "Відновлювана кредитна лінія";
  • "Агросезон",
  • "Кредитний ліміт на рахунок",
  • "Овердрафт" (бланковий),
  • Кредитний ліміт "Підприємницький".

Виключенням є "Кредити під заставу депозитів", зазначили в прес-службі.

"Сьогодні" також писали, який сюрприз ПриватБанк підготував для російськомовних клієнтів і розповідали про кредитні канікули для фізичних осіб.