ПриватБанк меняет условия — что теперь доступно для украинцев

ПриватБанк восстановил популярную услугу для своих клиентов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк возобновил услугу рассрочки, а именно — кредитование клиентов по программам "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка".

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Так, с 25 мая клиенты ПриватБанка снова могут делать покупки в кредит в сетях магазинов-партнеров.

Просмотреть доступный лимит и информацию по кредиту можно в приложении Приват24:

нажать "Сервисы";

затем "Кредиты" и "Оплата частями/Мгновенная рассрочка".

Какие условия кредитования?

Максимальная сумма кредита составляет 300 тысяч гривен; Процентная ставка (от суммы кредита) – 0,01% в месяц; Срок договора – до 24 месяцев; Реальная годовая процентная ставка – 0,24%; Минимальная сумма первого взноса – 12 грн.

ПриватБанк меняет условия

С 1 июня ПриватБанк отменяет все льготные условия по своим кредиткам. В том числе будет повышена кредитная ставка – до 3,5%, а кредитные каникулы продлевать не будут.

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То есть все кредитные карты возвращаются на довоенный уровень. Но в банке заверили, что клиентам, которые не смогут оплачивать кредит, предложат иной вариант для решения проблемы и не бросят на произвол.

Пресс-секретарь банка Олег Серга рассказал, что украинцы, проживающие в регионах без активных боевых действия, продолжат возвращать долги по собственному желанию.

До конца механизм работы кредитных карт с 1 июня непонятен, "Сегодня" сообщат все подробности, как только они станут известны.

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Раньше мы рассказывали, что ПриватБанк изменил валютные правила для своих клиентов, а также писали, как ПриватБанк обвинили в валютных махинациях.