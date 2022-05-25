"Кинули на 1200 грн": ПриватБанк обвинили в валютных махинациях

Клиент Приватбанка после этого случая решил вывести остаток и закрыть свой счет в банке

Деньги сняли с карты по более высокому курсу, чем обычно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент ПриватБанка обвинил учреждение в валютных махинациях, якобы то сняло средства с его карты по необъективному курсу злотого.

Отзыв об этом он оставил на сайте Минфина.

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Суть его обвинений заключается в следующем: клиент совершил покупку в одном из польских магазинов с помощью карты ПриватБанка, который в свою очередь снял деньги по курсу 7,33 грн за злотый. Однако за три дня до этого мужчина делал перевод на карту польского банка по курсу 6,68 грн.

Приобретенный товар ему не подошел и тот совершил возврат магазину. Деньги ему вернули обратно в тот же день, однако по курсу 6,62 грн/зл.

"При том, что покупка была в злотых и курс в банке не опускался ниже 7,25 грн", – заметил клиент.

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В результате он обратился в службу поддержки через приложение Приват24, где оператор ему заявил, что "такой курс был на момент возвращения".

"Каким образом он стал таким, если он только рос каждый день. Покупку мне считают почему-то по рыночному курсу, а возврат делают по официальному курсу мастеркард... При этом на сайте указано: если конвертируемая валюта отличная от евро и долара, то конвертация происходит в начале в эвро и потом уже эвро в злотый", – написал клиент банку.

Отмена ограничений

21 мая Нацбанк разрешил банкам продавать наличную валюту валюту по любому курсу.

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В безналичном сегменте Нацбанк не отменял ограничения для банков на установление курса полностью, они должны проводить операции по курсу, который находится в таком диапазоне: нижняя граница – официальный курс, а верхняя – официальный курс +1%.

В НБУ отметили, что ослабление ограничений будет способствовать повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем.

Однако курс доллара сразу рванул до рекордных отметок и колеблется около 38 грн/долл на наличном рынке.

В Центре экономической стратегии успокоили и заверили, что в ближайшие недели можно откатать курс на более приемлемые позиции, а спекуляции должны прекратится.

Раньше мы писали, какие проблемы могут возникнуть у украинцев за границей при расчете картой ПриватБанка.

Также мы сообщали об историческом моменте, когда курс евро и доллара сравнялся на одной отметке.