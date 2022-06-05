Прикрываются известными АЗС: за сколько украинцам сбывают бензин и дизель "с рук"

В сети перекупщики сбывают горючее втридорога / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация с горючим в розничных сетях понемногу идет на улучшение, в то же время перекупщики продолжают сбывать дефицитный продукт втридорога.

Редакция "Сегодня" промониторила объявление на сайте OLX и предлагает узнать, за сколько сбывают водителям "с рук" бензин и дизель сомнительного качества.

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Жителям Киевской области – Софиевской Борщаговки, Вишневого, Боярки и Святопетровского предлагают купить популярный вид бензина Mustang 95, который обычно реализуется на заправках WOG. Если на АЗС цена на M95 составляет 52 грн/л, то в интернете его сбывают по 75 грн/л. Вероятно, еще и за канистру придется доплатить.

М95 дороже, чем на заправке / Фото: скриншот

В Николаеве на продажу выставили бензин А-95 по 80 грн/л, в то время как на заправках по Украине этот вид горючего реализуют, в среднем, за 51 грн/л. Владелец готов совершить сделку по купле-продаже только оптом – от 10 литров. Уверяет, что топливо "качественное, из Европы, а не раскрашенная бодяга". По договоренности готов продать также дизель.

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А-95 за 80 грн/л / Фото: скриншот

В Кривом Роге предложения еще сомнительнее – без четко указанной цены пытаются сбыть бензин А-95. Покупателей убеждают, что могут продать любое количество, а при большом заказе будет хорошая скидка.

Предложение в Кривом Роге / Фото: скриншот

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По договоренности продают также бензин А-95 и А-92, который, судя по описанию, приобрели на заправках "Авиас". В одни руки можно взять от 10 литров топлива, "без очереди, лимитов" и с доставкой на дом.

Предложение по А-95 и А-92 / Фото: скриншот

В Ирпене мужчина продает "солярку" и бензин, уверяет, что продукция – с АЗС WOG и OKKO. Однако цена очень отличается от официальной: за литр дизеля выставили цену 49 грн, а бензина – 45 грн. Правда, не уточняется, какой именно бензин в продаже.

Цены в Ирпене / Фото: скриншот

Житель Черкасской области пытается "с рук" продать большие партии бензина и дизеля якобы из сети OKKO. Мужчина уверяет, что А-95 не спиртовый и продает за раз от 100 литров по цене 50 грн/л. В наличии также дизель по 53 грн/л.

Цены в Черкасской области / Фото: скриншот

Другой автор в Черкассах развозит А-95 в канистрах при условии перелива сразу в машину покупателя или в другие канистры. Уверяет, что горючее из местной заправки "Перон", а сам хочет перейти на электроавтомобиль. По его словам, стоимость бензина в Черкассах составляет 61 грн/л. Поэтому потенциальному покупателю придется заплатить, вероятно, еще больше.

Цены в Черкассах / Фото: скриншот

В то же время в столице сбывают бензин А-95 не менее чем за 62 грн/л. Автор убеждает в качестве продукции и что водителям не придется стоять в очередях, как на заправках.

Цены в Киеве / Фото: скриншот

В Дарницком районе "с рук" продают популярный бензин Pulls 95 и Pulls Diesel, которые обычно реализуют в сети OKKO, и талоны из этих же АЗС. Заказать вне очередей горючее стоит дороже, чем на заправке – 68 грн за литр бензина и 73 грн за литр дизеля. Одному человеку сбывают не менее 40 литров за раз.

Цены в Киеве / Фото: скриншот

Некоторые из интернет-предпринимателей прикрываются и не менее популярной сетью БРСМ-Нефть. В Броварах продают бензин А-92 якобы из этих заправок по цене 65 грн/л, в то время как непосредственно на АЗС цена составляет 49,99 грн/л.

Цены в Броварах / Фото: скриншот

Изменения в ЕС

В Европе планируют ввести специальные правила, которыми будут признавать украинские водительские права. Это поможет как гражданам Украины, вынужденным уехать за границу, так и транспортным компаниям.

Вопрос признания украинских водительских прав обсуждается на уровне всего Евросоюза. Акцентируют на том, что для украинских переселенцев повторное прохождение экзамена приведет к значительным потерям и препятствиям, например, в виде языкового барьера.

С другой стороны, украинцы нуждаются, чтобы им дали возможность управлять автомобилем законно – многим это нужно для получения работы. В Германии с водительскими правами своей страны можно водить автомобиль только до шести месяцев, а затем нужно получить местное удостоверение.

"Сегодня" ранее писали, что в нескольких странах ЕС с июня отменили возможность бесплатного проезда для украинцев в общественном транспорте. В то же время, эксперты убеждены, что создание национальной сети АЗС в Украине не поможет снизить высокие цены на горючее.