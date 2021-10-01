Превратился в деликатес. В Украине подорожал популярный продукт

Сальных свиней выращивают меньше, а на продукт растет цена / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинское сало превращается в дорогущих деликатес. Кое-где его цена на несколько гривен выше, чем отборное мясо.
"Сегодня" разбирались почему дорожает национальный продукт.
Елена и Григорий этой осенью экспериментируют – вместо украинской белой сально-мясной приобрели двух поросят породы пьетрен западноевропейская, мясо-беконная.
"Если покупать свиней и потом покупать еще и продукты – зачем они, люди добрые? Овчинка выделки не стоит", – рассказывает жительница Нового Корогода Елена Маруженко.
Кормит семья свинок тем, что сами вырастили. Они гуляют по улице, принимают солнечные ванны.
"Пока маленькие – едят мало а так – три ведра", – сказал житель Нового Корогода Григорий Маруженко.
А в этих сараях – для поросят заготовленные вкусности. В рационе свинок кроме картофеля и зерна есть и тыквы. Натурпродукт из собственного поля хозяева говорят что вот этого запаса хватит до нового года.
Елена и Григорий искренне говорят – не знают сколько стоит сейчас сало. Всегда имеют свое.
"Вот у нас сало с поросенка, которое хрюкало еще перед Новым годом. У нас еще 6 банок сала есть",- говорит она.
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Сколько стоит сало
В Полтаве, родине миргородской породы свиней, сало за месяц подорожало чуть ли не на 20 гривен.
"Спина стоит в районе 100 – 120 гривен, это тоже оно мягкое по качеству вкусовым как спинка но будет дешевле так гривен 60 – 50", – говорит продавец Юлия Ряхина.
На столичной ярмарке за 100 гривен – за которые мы в Полтаве купили килограмм толстого сала, в Киеве можем взять тоже килограмм, но тонкого.
"Сало мы продаем 140 – 150. Дешевле 100 гривен – а от чего зависит? Ну вот этот край, где же оно кончается. На вкус оно то же самое. Мясо вот лежит, сало берут – мясо дешевле 110 – 120", – говорит продавец Ирина Вертелецкая.
В Одессе стратегический украинский продукт раскупают с самого утра, хотя цены выше столичных.
"Это именно ходовой товар люди спрашивают. Сало от 100 грн до 180, в зависимости от толщины", – пояснила продавец Ирина Ленюк.
Что говорят эксперты
Эксперты говорят – сало становится продуктом для гурманов. Украинские промышленные производители – выращивают мясные породы, а сальные – откармливают в частных хозяйствах, которых за последние 10 лет уменьшилось вдвое.
"Без сала мы не останемся, если спрос будет сохраняться, то будут те, кто будет выращивать и предлагать его на рынке", – говорит эксперт по свиноводству Оксана Юрченко.
Интересно, что в нынешних реалиях – молодежь ест меньше сала, чем старшее поколение. Поэтому вполне возможно за пара лет засоленное сало превратится в деликатес.
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