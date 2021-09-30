Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - Рома: онлайн ⚽ Лига чемпионов 🇪🇺 Отмена безвиза с ЕС 🇩🇪 Германия после выборов
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Каждому по карману! Какое мясо самое дешевое в Украине

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
30 сентября, 12:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Средняя стоимость 1 кг самого дешевого мяса составляет – 58,8 грн/кг
Названо самое дешевое мясо в Украине
Названо самое дешевое мясо в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине самым дешевым мясом назвали курятину. За месяц мясо этого вида прибавило в цене 3%, а за год оно подорожало на 29%.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Реклама

Цены в регионах на курятину варьируются от самого дорогого показателя – 68 грн/кг в Киевской области до самого дешевого – 48 грн/кг в Хмельницкой области. Дороже свинина, средняя закупочная цена которой составляет – 91,1 грн/кг. Дешевле продается в Волынской области – по 72 грн/кг, а самая дорогая свинина в Киевской области – 157 грн/кг. За год свинина подорожала на 7%.

Дороже всего в Украине продают говядину. Средняя цена производителей составляет – 109, 7 грн/кг. Мясо крупного рогатого скота за месяц подорожало на 6%, а за год – на 14%. В Полтавской области говядина стоит дороже всего – 165 грн/кг, а в Житомирской области самая дешевая цена – 76 грн/кг.

Украинцы стали меньше есть

Украинцы сократили объемы потребления основных продуктов питания в 2020 году.

  • Несущественно сократилось среднегодовое потребление хлеба на душу населения – на 1% – и составляет 96,6 кг.
  • Также, по сравнению с 2019 годом, украинцы стали есть меньше картофеля (на 1,25%), яиц (на 1,42%), рыбы (на 0,8%) и овощей – на 0,4%.
  • Больше всего уменьшился объем потребления фруктов и ягод.
  • Так, среднее количество фруктов и ягод на каждого украинца в 2020 году составляло 56,5 кг, что на 3,75% меньше, чем в 2019-м.
  • Уменьшилось на 3,47% потребление сахара.
Реклама

Впрочем, есть продукты, которых в Украине стали потреблять несущественно, но больше – это мясо (на 0,37%), молоко и молочные продукты (на 0,7%) и масло (на 2,5%).

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.58

Евро (€)

30.98

Российский рубль (₽)

0.37

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опрос
Угроза мирового кризиса
Узнай, когда дефолт
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять