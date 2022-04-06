Правила изменились? Как "Новая почта" и "Укрпочта" отдают посылки во время войны

"Новая почта" и "Укрпочта" рассказали, как выдают посылки / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время войны такие почтовые операторы как "Новая почта" и "Укрпочта" были вынуждены изменить свою работу практически во всем. Пришлось закрыть некоторые отделения и почтоматы, а график работающих сильно изменить.

"Сегодня" рассказывают, как получить посылку в отделении во время войны.

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Представители "Новой почты" заверили нас, что правила выдачи посылок не изменились во время военного положения. Вам все также нужен номер накладной и документ, удостоверяющий личность.

"Правила компании не меняются, все работает по-прежнему, только логистика перестраивается, чтобы работать дальше, где это возможно и безопасно", – ответили в "Новой почте".

В "Укрпочте" также подчеркнули, что ничего не меняется в процессе получения посылки.

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Если отправление хочет получить не получатель, а кто то другой, то это возможно при таких условиях:

Клиент сообщил номер ШКИ, ФИО и телефон получателя;

Фамилия получателя совпадает с фамилией лица, желающего получить.

"Новая почта" вернула курьерскую доставку

В конце марта компания объявила, что возвращает популярную среди украинцев услугу – курьерская доставка и забор посылки.

Отмечается, что предельное время вызова курьера отличается в зависимости от населенного пункта и всегда на час меньше чем у отделения.

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Тариф остался прежним - плюс 30 грн в тариф за доставку посылки в отделение, а работают курьеры ежедневно, без выходных.

"Сегодня" также писали, как легко найти работающее отделение "Новой почты" и рассказывали, как теперь будет работать Rozetka.