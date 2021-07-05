Повышение предельных цен на бензин и земельные онлайн-аукционы – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сербия и Венгрия построили газопровод-перемычку в обход Украины, а Monobank выпустит платежную карту в биткоинах

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине Кабмин повысил предельную цену на бензин, а в стране частично вступил в силу закон о земельных торгах. Кроме того, в Monobank заявили о выпуске платежной карты в биткоинах и торговле акциями.

Газопровод в обход Украины

Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода-перемычки, благодаря чему Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины через "Турецкий поток" и "Балканский поток". Строительством занимались сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

"Балканский поток" по сути является продолжением "Турецкого потока".

В Украине подняли предельные цены на бензин

Кабинет министров в очередной раз повысил предельную цену на бензин. По расчетам "Нафтогаза" и Минэкономики, c 3 июля с учетом наценки стоимость литра бензина не должна превышать 31,64 грн (+80 коп. к предыдущей цене), а дизельного топлива – 29,55 грн (+32 коп.). Эти предельные цены будут действовать 10 дней, до 13 июля.

Бензин снова подорожает / Фото: AFP, Сегодня

Земельные онлайн-аукционы

Покупка государственных земельных участков в Украине станет возможной только в электронном формате с помощью специальной онлайн-системы. Это предусматривает закон о земельных торгах, который уже частично вступил в силу.

Сейчас Кабинет министров разрабатывает необходимые для этого процедуры и приводит в порядок документы. Полностью электронные торги землей должны запустить в сентябре.

В Украине запускают рынок земли / Фото: Pixabay Реклама

Monobank выпустит платежную карту в биткоинах

Сооснователь Monobank Олег Гороховский анонсировал интеграцию мобильного банка с криптобиржей и рынком по торговле ценными бумагами.

А на осень компания запланировала глубокую интеграцию с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Сейчас специалисты занимаются активной разработкой возможности.

Monobank выпустит платежную карту в биткоинах / Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Колебания курса доллара

На этой неделе курс доллара лихорадило, а за каждым колебанием на валютном рынке то бензин дорожает, то хлеб. Как реагировать в этот момент – новости "Сегодня" посоветовались с финансовым аналитиком Эриком Найманом.

Он считает, что валютные качели опять ждут украинцев. Но, сначала у нас все было хорошо, лето, как обычно, гривне всегда хорошо, все расцветает, урожай – чем больше урожай, тем крепче гривна. Но, с другой стороны, очень чувствительная гривна ко всяким внешним турбулентностям. Украина – давно открытая экономика.

Доллар снова пошел вверх / Фото: Сегодня, пресс-центр НБУ