Кабмин заметно поднял цены на бензин и дизель

Топливо на заправках, скорее всего подорожает – трейдеры обычно держат цены на максимально разрешенном уровне

Бензин снова подорожает / Фото: AFP, Сегодня

Кабинет министров в очередной раз повысил предельную цену на бензин. По расчетам "Нафтогаза" и Минэкономики, c 3 июля с учетом наценки стоимость литра бензина не должна превышать 31,64 грн (+80 коп. к предыдущей цене), а дизельного топлива – 29,55 грн (+32 коп.). Эти предельные цены будут действовать 10 дней, до 13 июля.

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Об этом сообщило Министерство развития экономики. Расчеты велись, исходя из средней стоимости 1 литра бензина в 26,64 грн/л, 1 литра дизтоплива – 22,55 грн/л.

Ранее украинские АЗС уже повысили цены на топливо, так как не у всех трейдеров они были максимально разрешенными. Соответственно, теперь грядет новое подорожание.

Напомним, Кабмин ввел предельные цены на автомобильное топливо в середине мая. Это было сделано, чтобы взять под контроль стремительного подорожание бензина и дизеля. Решение возмутило крупные сети АЗС. Сначала продавцы топлива заключили с правительством неформальную сделку: крупные АЗС не поднимают в течение апреля цены на бензин и дизель выше 30 грн за литр, а власть борется с нелегалами.

Но сделка долго не продлилась, крупные АЗС с 1 мая решили больше не удерживать цены из-за низких результатов борьбы властей с теневым рынком.