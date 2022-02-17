Потребительские настроения украинцев одни из самых низких за три года – чего все боятся

Индекс потребительских настроений один из самых низких за 3 года / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В январе 2022 года потребительские настроения украинцев ухудшились по всем основным показателям, а особенно – девальвационным ожиданиям.

Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Info Sapiens.

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В январе потребнастроения ухудшились на 4,9 пункта, до 62,3 пункта из 200, тогда как в декабре наблюдалось небольшое улучшение индекса - на 1,2 пункта.

Отмечается, что в этом январе значение индекса потребительских настроений – одно из самых низких за последние три года. По данным агентства, на этот показатель сильно повлияла угроза нового российского вторжения.

Уменьшился и индекс текущего состояния, в январе он составил 60,4 пункта, что на 4,9 пункта меньше, чем в декабре.

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Также упали:

индекс текущего личного материального положения – на 4,2 п. меньше декабрьского (53,3 пункта);

индекс целесообразности крупных покупок – 67,5 п., что на 5,6 п. меньше предыдущего месяца;

индекс экономических ожиданий в январе составляет 63,5, что на 4,9 п. ниже уровня этого индекса в декабре.

Как угроза вторжения бьет по экономике

По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, панические настроения украинцев гораздо сильнее бьют по экономике, чем реальная угроза.

Эксперт уверяет, что никаких реальных предпосылок для вторжения нет, а вот то, что люди сломя голову бегут в обменники за долларами и в банки за депозитами – усугубляет состояние экономики.

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Таким образом люди сами создают дефицит на валюту и способствуют оттоку капиталов из банков.

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