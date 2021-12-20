Потратить "тысячу Зеленского" по-своему: находчивые украинцы научились обходить ограничения

Украинцы придумали, как потратить "тысячу Зеленского" на алкоголь / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы нашли необычный способ обходить перечень разрешенных товаров и услуг, которые можно оплатить так называемой "тысячей Зеленского".

Об этом находчивые люди сообщают в социальных сетях.

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Один из получателей 1000 грн за вакцинацию, смог оплатить ею две банки пива, хотя ни алкоголь, ни продукты, не входят в список разрешенных товаров.

Схема оказалась очень простой, дело в том, что покупку украинец совершил в баре одного из кинотеатров, и поэтому оплату через терминал удалось провести.

В комментариях другие пользователи написали, что в баре кинотеатра или другого культурного заведения можно купить любые напитки и сладости, без покупки билетов. Главное, чтобы код этого места попадал в список разрешенных программой.

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Проблема возникла и у тех, кто честно пытался оплатить ЖД билеты, однако сделать это через букинг "Укрзализныци" невозможно.

"Оплата не прошла, потому что торговая точка зарегистрирована по другому терминалу, который не подходит под категорию", – ответили в Monobank.

Купить железнодорожные билеты все таки можно, но делать это придется через другие сервисы, например Proezd.ua.

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Что можно купить за "тысячу Зеленского?

19 декабря стартовала программа по выплате всем вакцинированным двумя дозами от коронавируса украинцам 1000 грн.

Программа получила название "єПідтримка" и направлена на поддержания бизнеса, который больше всего пострадал от карантина.

Следовательно, потратить "тысячу Зеленского" можно на:

билеты в кинотеатр, театр, музей или на концерт;

билеты на разные виды транспорта в пределах Украины;

абонемент в спортзал;

покупку книг;

люди старше 60 лет, смогут потратить на лекарства (только с 1 января).

"Сегодня" также рассказывали, как получить "тысячу Зеленского" и куда украинцы уже начали тратить деньги.