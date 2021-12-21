Поможет распознать мошенников: "Дія" запускает новую услугу для защиты украинцев

Как защитить свои средства через онлайн-портал "Дія" / Фото: Коллаж: Сегодня

В приложении государственных услуг "Дія" запускают уведомления о новых кредитах и проверке кредитной истории.

Об этом сообщила пресс-служба портала 21 декабря

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В пресс-службе объяснили, что такая функция позволит украинцам защитить себя от мошенников и заметить, когда кто-нибудь попытается оформить на них кредит.

"Теперь вы мгновенно узнаете новые кредиты на вас и проверку вашей кредитной истории с целью получения кредита", – пообещали в компании.

Как работает новая функция:

В приложение поступит уведомление о новом кредите и если вы уверены, что оформляете его не вы, то можете перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй, чтобы мгновенно оставить жалобу.

Также можно увидеть уведомления о том, что кто-то осуществляет проверку вашей кредитной истории, чтобы взять ссуду. Тогда можно быстро связаться с учреждением для отмены операции.

Отмечается, что Министерство цифровой трансформации ввело эту функцию вместе с Украинским бюро кредитных историй.

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Новая услуга в "Дії"

В приложении "Дія" теперь можно получить денежную компенсацию за "пакет малыша", услуга получила название "єМалятко".

Она доступна родителям новорожденного ребенка и оформить ее можно сразу после рождения.

Следует заметить, что денежную компенсацию в размере 6300 грн могут получить только те родители, которые в роддоме или управлении соцзащиты населения выбрали деньги вместо "пакета малыша".

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"Сегодня" также рассказывали, как оформить "тысячу Зеленского" через "Дію" и какие еще функции добавили в приложение.