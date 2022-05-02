Помочь ВСУ можно еще одним способом – какую услугу создал ПриватБанк

Появились новые способы финансово помочь ВСУ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
ПриватБанк начал сотрудничество с благотворительным фондом "Вернись живым". Теперь клиенты банка могут пользоваться этой программой для сбора средств на помощь Вооруженным силам Украины.
О таких возможностях рассказали в пресс-службе банка.
Как помочь армии
Теперь перевести средства ВСУ можно несколькими способами, а именно через такие сервисы ПриватБанка:
- "Приват24";
- терминалы самообслуживания;
- банкоматы;
- сайт;
- все кассы отделений банка.
"С начала полномасштабного вторжения мы имеем немало переводов из-за границы, но все же больше средств на помощь войску переводят внутри Украины. Обновление приложения упрощает процедуру переводов, и это очень ценно. Деньги, собранные с помощью "Приват24", планируем потратить, в частности, на аэроразведку — одно из приоритетных направлений нашей работы", — рассказал директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
Напомним, что фонд "Вернись живым" является одним из крупнейших в Украине, с 2014 года он обеспечивает Вооруженные силы Украины и оказывает экспертную помощь всем силовым подразделениям.
Способы перевести деньги ВСУ
Ранее "Сегодня" рассказывали, что с первых дней войны Нацбанк присоединился к сбору средств и открыл официальный счет. На него можно послать деньги несколькими способами:
- через Google Pay;
- по номеру карты;
- по реквизитам в разной валюте.
Реквизиты официального специального счета: UA843000010000047330992708. Все остальные данные можно найти по этой ссылке.
Еще один способ перевести деньги на счет НБУ – сделать это в любом работающем отделении Укрпочты.
Можно также перевести деньги и напрямую фонду "Вернись живым". Реквизиты для помощи с карты любого банка:
- IBAN: UA223226690000026007300905964;
- ЕГРПОУ: 39696398;
- Благотворительная организация "Международный благотворительный фонд "Вернись живым";
- Назначение платежа: Благотворительная помощь военнослужащим.
Также это можно сделать по ссылке.
Как это сделать другими способами, читайте в нашем материале.
Мы также рассказывали, на что нужно обратить внимание всем владельцам платежных карт ПриватБанка, а также кто имеет право на проверку личных вещей украинцев во время военного положения.