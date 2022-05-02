Помочь ВСУ можно еще одним способом – какую услугу создал ПриватБанк

Появились новые способы финансово помочь ВСУ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк начал сотрудничество с благотворительным фондом "Вернись живым". Теперь клиенты банка могут пользоваться этой программой для сбора средств на помощь Вооруженным силам Украины.

О таких возможностях рассказали в пресс-службе банка.

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Как помочь армии

Теперь перевести средства ВСУ можно несколькими способами, а именно через такие сервисы ПриватБанка:

"Приват24";

терминалы самообслуживания;

банкоматы;

сайт;

все кассы отделений банка.

"С начала полномасштабного вторжения мы имеем немало переводов из-за границы, но все же больше средств на помощь войску переводят внутри Украины. Обновление приложения упрощает процедуру переводов, и это очень ценно. Деньги, собранные с помощью "Приват24", планируем потратить, в частности, на аэроразведку — одно из приоритетных направлений нашей работы", — рассказал директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Напомним, что фонд "Вернись живым" является одним из крупнейших в Украине, с 2014 года он обеспечивает Вооруженные силы Украины и оказывает экспертную помощь всем силовым подразделениям.

Способы перевести деньги ВСУ

Ранее "Сегодня" рассказывали, что с первых дней войны Нацбанк присоединился к сбору средств и открыл официальный счет. На него можно послать деньги несколькими способами:

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через Google Pay;

по номеру карты;

по реквизитам в разной валюте.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000047330992708. Все остальные данные можно найти по этой ссылке.

Еще один способ перевести деньги на счет НБУ – сделать это в любом работающем отделении Укрпочты.

Можно также перевести деньги и напрямую фонду "Вернись живым". Реквизиты для помощи с карты любого банка:

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IBAN: UA223226690000026007300905964;

ЕГРПОУ: 39696398;

Благотворительная организация "Международный благотворительный фонд "Вернись живым";

Назначение платежа: Благотворительная помощь военнослужащим.

Также это можно сделать по ссылке.

Как это сделать другими способами, читайте в нашем материале.

Мы также рассказывали, на что нужно обратить внимание всем владельцам платежных карт ПриватБанка, а также кто имеет право на проверку личных вещей украинцев во время военного положения.