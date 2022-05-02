Допомогти ЗСУ можна ще одним способом – яку послугу створив ПриватБанк

З'явилися нові способи фінансово допомогти ЗСУ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
ПриватБанк розпочав співпрацю з благодійним фондом "Повернись живим". Тепер клієнти банку можуть користуватися і цією програмою для збору коштів на допомогу Збройним силам України.
Про такі можливості розповіли у пресслужбі банку.
Як допомогти армії
Тепер переказати кошти ЗСУ можна кількома способами, а саме через такі сервіси ПриватБанку:
- "Приват24";
- термінали самообслуговування;
- банкомати;
- сайт;
- каси відділень банку.
"Від початку повномасштабного вторгнення ми маємо чимало переказів з-за кордону, але все ж найбільше коштів на допомогу війську переказують всередині України. Оновлення додатку спрощує процедуру переказів, і це дуже цінно. Гроші, зібрані за допомогою "Приват24", плануємо витратити, зокрема, на аеророзвідку — один із пріоритетних напрямків нашої роботи" — розповів директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.
Нагадаємо, що фонд "Повернись живим" є одним з найбільших в Україні, з 2014 року він забезпечує Збройні сили України та надає експертну допомогу всім силовим підрозділам.
Способи переказати кошти ЗСУ
Раніше "Сьогодні" розповідали, що з перших днів війни Нацбанк долучився до збору коштів та відкрив офіційний рахунок. На нього можна надіслати гроші кількома способами:
- через Google Pay;
- за номером картки;
- за реквізитами в різній валюті.
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA8430000100000047330992708. Усі інші дані можна знайти за цим посиланням.
Ще один спосіб переказати кошти на рахунок НБУ – зробити це у будь-якому відкритому відділенні Укрпошти.
Можна також переказати кошти і напряму фонду "Повернись живим". Реквізити для допомоги з картки будь-якого банку такі:
- IBAN: UA223226690000026007300905964;
- ЄДРПОУ: 39696398;
- Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим";
- Призначення платежу: Благодійна допомога військовослужбовцям.
Також це можна зробити за посиланням.
Як це зробити іншими способами, читайте в нашому матеріалі.
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