Польша продлила бесплатную услугу для украинцев – что можно делать до 31 мая

Где бесплатно можно ездить украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польские власти продлили разрешение на бесплатный проезд в поездах для украинских беженцев до 31 мая 2022 года.

Об этом сообщает польский сайт PKP Intercity.

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Обратите внимание, что такая льгота предоставляется тем украинцам, которые прибыли в эту страну после 23 февраля текущего года, однако не всем, а только женщинам, детям до 18 лет, инвалидам и всем лицам старше 60 лет.

Бесплатно можно проехать в поездах второго класса в вагонах с местами сидящего пассажира.

Билет можно получить в кассе или просто в поезде, но нужно предъявить загранпаспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

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Если вы претендуете на бесплатный билет в качестве гражданина по инвалидности, нужно предъявить дополнительно документ, который это подтверждает.

Въезд в Польшу

Если вы выезжаете в Польшу на автомобиле теперь снова необходимо оформлять полисы "Зеленая карта" после пересечения границы.

Ранее это правило было отменено такими странами, как:

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Польша;

Словакия;

Венгрия;

Молдова.

Пока о возвращении полиса "Зеленая карта" сообщила только Польша, но в НБУ не исключают, что остальные страны последуют ее примеру. Полисы оформляются на минимальный срок – 15 дней, максимальный – не превышает 1 год.

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