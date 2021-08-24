Похвастаться не получилось: "Новая почта" угодила в скандал из-за почтоматов

На "Новую почту" пожаловался один из клиентов. Коллаж: "Сегодня"

Частный почтовый оператор "Новая почта" установила почтомат прямо на пути спуска с пандуса, который, как пожаловался клиент, установлен не по нормам.

Об этом Александр Стадниченко, который получил уведомление от "Новой почты" об открытии нового почтомата, написал в Facebook.

"Почтомат установлен прямо на пути спуска с ненормативного пандуса с ненормативными перилами. Ну то есть "похвастаться" у вас не получилось, больше получилось снова сесть в лужу", - написал возмущенный клиент.

Он уточнил, что на фото изображен не почтомат №5080.

Что ответили в "Новой почте"

"Это фото – обычная иллюстрация почтомата, чтобы клиенты имели в виду, что заказать посылку возможно не только в отделение или адреса. Уверяем, что наши почтоматы установлены в соответствии всех норм, чтобы не вызывать дискомфорт", – ответили в "Новой почте".

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На что клиент ответил: "Перед тем как что то заявлять, надо хотя бы проверять информацию".

Он показал свежее фото, где видно, что почтомат перекрывает доступ к пандусу. В "Новой почте" пообещали разобраться с ситуацией.

Скандал с потерей посылки стоимостью 4 тысячи долларов

На потерю посылки стоимостью 4 тысячи долларов пожаловался клиент "Новой почты". Он рассказал, что посылка была отправлена 1 августа из Запорожья в Киев, однако к получателю она так и не дошла.

Он рассказал, что отправил Asic-майнер (устройство для добычи криптовалюты) стоимостью 4 тысячи долларов. При отправлении у мужчины спросили, какая объявленная стоимость, но он тот оценил посылку минимально, вероятно, чтобы не переплачивать за доставку.

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