Подорожает для каждого: в Украине с 1 января взлетят цены на доставку газа

За последние несколько лет, стоимость доставки для украинцев взлетела почти вдвое / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 января 2022 года для украинцев вырастут тарифы на доставку газа. Этот тариф украинцы платят дополнительно к основной плате за газ, который "Нафтогаз" предлагает по 7,96 грн/куб.

"Сегодня" разбирались, кому и почему придется платить больше всего.

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За что мы платим?

Размер абонплаты зависит всего от двух показателей: усредненного потребления газа и тарифа. А именно, поставщик весь объем потребления газа делит на 12 месяцев, а полученную цифру умножает на тариф облгаза.

Поставщики объясняют повышение абонплаты тем, что траты предприятий выросли, им нужно повышать зарплаты сотрудникам, проводить ремонты и т. д. Поскольку именно облгазы обеспечивают подачу голубого топлива, а покупать его украинец может у любого поставщика.

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Отметим, что за последние несколько лет стоимость доставки для украинцев взлетела почти вдвое. Лишь за последний год расходы на газ для украинской семьи зимой взлетели с 2151 до 2735 грн. А летом этой же семье приходилось в разы переплачивать.

Рассмотрим на примере, если семья ежегодно тратит 10 кубов газа в месяц, то ее расходы так менялись:

в декабре 2019-го – 63 грн;

в январе 2020-го – 276 грн;

в декабре 2020-го – 381 грн;

в январе 2021-го – 499 грн.

Дорожает тариф из-за МВФ, который требовал от украинских властей, запустить в стране рынок газа. Вот Кабмин и профильная комиссия запустили его в таком виде.

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Что с тарифами?

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем.

Самые высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", ПАО "Лубныгаз", АО "Николаевгаз", АО "Тисменицагаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз".

Самые низкие тарифы были установлены для АО "Киевгаз" – 0,32, АО "Харьковгоргаз" – 0,43, ЧАО "Кременчуггаз" – 0,46, АО "Криворожгаз" – 0,53, АО "Черкассыгаз" – 0,57 грн /куб. м.

Ранее мы сообщали, что в начале 2022 года в Украине могут подорожать коммунальные услуги, в том числе отопление. В скором времени тарифы могут возрасти на 6%. Поскольку цены на отопление и газ взаимосвязаны, а стоимость газа на мировом рынке бьет рекорды.

Напомним, что украинцы могут за несколько минут и не выходя из дома оплатить платежки за коммуналку, для этого необходимо зайти на сайт ПриватБанка или в приложение Приват24.