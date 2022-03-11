Подальше от войны: что ждет украинских беженцев в Германии

Как получить статус беженца в Германии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала вторжения России на территорию Украины люди выезжают в соседние страны, которые в свою очередь упростили условия въезда и оказывают помощь украинцам с жильем, питанием и т.д. Одной из них является Германия.

Там, по данным ООН, количество беженцев из Украины уже превысило 1,7 млн человек.

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"Сегодня" собрал всю необходимую информацию для украинских переселенцев в Германии.

мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности;

лица, на удержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на ударжании которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Как уехать в Германию?

Украинцы имеют право на безвизовый въезд на территорию ЕС. Для въезда в Германию обязательно наличие биометрического паспорта или визы. Способы перемещения:

немецкий железнодорожный перевозчик Deutche Bahn. Он бесплатно перевозит украинских беженцев всеми поездами дальнего сообщения из Польши в Германию;

волонтерские транспортные инициативы в вашем городе, организующие подобные поездки. Информацию об этом вы можете найти в разных группах вашего города в соцсетях;

авиакомпания Wizz Air, которая объявила о том, что бесплатно роздаст 100 тыс. билетов украинским беженцам из соседних Польши, Венгрии, Словакии и Румынии.

Где жить и как получить помощь?

Те, кто не имеет возможности немедленно регистрироваться как беженец, могут легально находиться в Германии 90 дней при наличии биометрического паспорта. Пока процедура получения разрешения на пребывание еще дорабатывается, вам доступна помощь с проживанием, медицинским обслуживанием и питанием.

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К примеру, Центр прибытия в Берлине оказывает украинским беженцам помощь с жильем и обеспечивает питанием. В больших центрах пребывания можно получить медицинскую помощь без медицинского страхования, это касается беременных женщин и лиц с инвалидностью.

В настоящее время правительство разрабатывает правила трудоустройства для находящихся в Германии украинцев.

Тем, кто въехал по безвизу или Шенгенской визе, работать пока нельзя. Вы сможете работать, когда процедура регистрации будет налажена и вы получите разрешение на пребывание (Aufenthaltserlaubnis).

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Куда обращаться за помощью?

Если у вас нет частного жилья, обратитесь в Берлинский центр прибытия по адресу Oranienburger Str., 285, 13437 Берлин (Reinickendorf). Центр прибытия работает круглосуточно. Оттуда вас направят в приют для беженцев.

Всю информацию можно найти на сайте.

Также вы можете воспользоваться предложениями проживания у частных лиц.

Сколько денег брать с собой?

По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, в связи с большим количеством переселенцев из Украины, в других странах наблюдается перенасыщение гривной. Особенно это актуально для Польши.

Поэтому украинцам, которые собираются выезжать за границу, деньги рекомендуется хранить на банковской карте. Можно также обменять валюту непосредственно в банках или обменниках на территории Украины.

"Нашей валюты уже многовато в той же Польше, Словакии. Уже говорят: не надо нам той гривни! Так что поменять на валюту той страны, в которую вы приехали, будет крайне тяжело. С банковской картой вам будет проще – как рассчитаться, так и конвертировать валюту", – говорит эксперт.

Раньше мы писали, что ждет украинских переселенцев в Польше, и как получить этот статус беженца.

Также мы рассказывали, что Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo отменили плату за переводы в Украине.