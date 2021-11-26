Пересчет пенсий украинцев: кто получит надбавку с 1 декабря

Украинцам, которые вышли на заслуженный отдых, установят минимальную пенсию на уровне 1 934 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам с 1 декабря повысят пенсионные выплаты, это стало возможным после повышения прожиточного минимума и минимальной зароботной платы. Повышение произойдет автоматически, украинцам не нужно никуда обращаться для индексации выплат.

"Сегодня" разбирались кому и на сколько повысят пенсии.

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Выплаты пенсионерам

Украинцам, которые вышли на заслуженный отдых, установят минимальную пенсию на уровне 1 934 грн, а максимальную – 19 340 грн. Сейчас же "минималка" – 1854 грн, а "максималка" – 18 540 грн.

Если же украинец достиг 65 лет и при этом у него есть необходимый стаж работы, то его выплаты будут не меньше 2 600 грн. Но, для этого важно достить для женщин 30 лет стажа, а для мужчин 35 лет. Сейчас такие пенсионеры получают – 2400 грн.

Повышение других соцвыплат

Повышение коснется не только пенсионеров по возрасту, а и других групп населения. Например, в связи с потерей кормильца.

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Таким украинцам будут платить:

на одного иждивенца – 1934 грн, сейчас они получают – 1854 грн;

на двух – 2 320,8 грн, сейчас – 222,4 грн;

на трех и больше – 2 901 грн, сейчас – 4 016,4 грн.

Также изменится и "минималка" для пострадавших участников Революции достоинства и участников боевых действий. Им будут платить 4 061,4 грн, сейчас они получают – 3893,4 грн.

Для наших соотечественников с инвалидностью, которые пострадали на войне, буду по-новому начислять пенсии. Они получат:

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инвалидность первой группы – 12 571 грн, сейчас – 12 051 грн;

инвалидность второй группы – 10 153,5 грн, сейчас – 9 733,5 грн;

инвалидность третьей группы – 6 962,4 грн, сейчас – 6 674,4 грн.

Для лиц которые за ними ухаживают, также, изменят выплаты. Они могут получить от 290,1 грн до 1934 грн, размер помощи от государства зависит от группы инвалидности. Сумма повышения для них будет незначительной – сейчас получают от 278,11 до 854 грн.

Доплаты украинцам

Несовершеннолетние заключенные, которые стали жертвами нацистских преследований и имеют инвалидность также получат доплаты от 580 грн до 967 грн, сейчас они получают от 556,2 грн до 927 грн.

А бывшие заключенные концлагерей получат еще дополнительные деньги. А именно:

несовершеннолетние узники, которые стали жертвами нацистских преследований – 483,5 грн (463,5 грн сейчас);

бывшие заключенные концлагерей и других мест принудительного удержания, награжденные медалью – 386,8 грн (370,8 грн сейчас);

бывшие заключенные концлагерей и других мест принудительного содержания – 290,1 грн (278,1 грн сейчас).

Также положены доплаты лицам с инвалидностью – от 580,2 до 967 грн, сейчас же от 556,2 грн до 927 грн грн. Сумма зависит от группы.

А участники боевых действий можут получить еще 483,5 грн доплаты от государства (сейчас 463,5), участники войны, награжденные медалью, еще 386,8 грн (сейчас 370,8), а участники войны – 290,1 грн (278,1 грн сейчас).

Пенсионному фонду не хватает денег

В то же время Пенсионному фонду не хватает денег на декабрьское повышение пенсий. Там попросили правительство увеличить бюджет на 4,34 млрд грн. Объясняют это перерастетом назначенных по спецзаконам пенсий по решениях суда. Для ПФУ эти расходы были незапланированы и возникла нехватка.

Отметим, что министр соцполитики Марина Лазебная уже заверила украинцев, что проблем с выплатами не будет и все вовремя получат свои положенные законом деньги.

"Точно все будут выплачивать вовремя! Если в какой-то момент происходит временной разрыв между поступлением средств от ЕСВ и необходимостью выплатить пенсии, то Пенсионный фонд берет казначейский заем, а затем, когда поступают средства, его погашает. Таким образом ПФУ балансирует", – заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Фактам".

Ранее мы сообщали, что почти половина 60-летних украинцев может остаться без пенсии через шесть лет, а среди всего населения право на пенсионное обеспечение и социальную защиту может потерять каждый пятый гражданин.