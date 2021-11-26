Перерахунок пенсій українців: хто отримає надбавку з 1 грудня

Українцям, які вийшли на заслужений відпочинок, встановлять мінімальну пенсію на рівні 1934 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям з 1 грудня підвищать пенсійні виплати, це стало можливим після підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Підвищення відбудеться автоматично, українцям не потрібно звертатися нікуди для індексації виплат.

"Сьогодні" розбиралися кому і на скільки підвищать пенсії.

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Виплати пенсіонерам

Українцям, які вийшли на заслужений відпочинок, установлять мінімальну пенсію на рівні 1934 грн, а максимальну – 19 340 грн. Зараз же "мінімалка" – 1854 грн, а "максималка" – 18 540 грн.

Якщо ж українець досяг 65 років і при цьому має необхідний стаж роботи, то його виплати будуть не менше ніж 2 600 грн. Але для цього важливо досягти для жінок 30 років стажу, а для чоловіків 35 років. Нині такі пенсіонери отримують – 2400 грн.

Підвищення інших соцвиплат

Підвищення торкнеться не лише пенсіонерів за віком, а й інших груп населення. Наприклад, у зв'язку з втратою годувальника.

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Таким українцям платитимуть:

на одного утриманця – 1934 грн, зараз вони отримують – 1854 грн;

на двох – 2 320,8 грн, зараз – 222,4 грн;

на трьох та більше – 2 901 грн, зараз – 4 016,4 грн.

Також зміниться і "мінімалка" для постраждалих учасників Революції гідності та учасників бойових дій. Їм платитимуть 4 061,4 грн, зараз вони отримують – 3893,4 грн.

Для наших співвітчизників з інвалідністю, які постраждали на війні, по-новому нараховуватиму пенсії. Вони отримають:

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інвалідність першої групи – 12 571 грн, зараз – 12 051 грн;

інвалідність другої групи – 10 153,5 грн, зараз – 9 733,5 грн;

інвалідність третьої групи – 6 962,4 грн, зараз – 6 674,4 грн.

Для осіб які їх доглядають, також змінять виплати. Вони можуть отримати від 290,1 грн. до 1934 грн, розмір допомоги від держави залежить від групи інвалідності. Сума підвищення для них буде незначною – наразі отримують від 278,11 до 854 грн.

Доплати українцям

Неповнолітні ув'язнені, які стали жертвами нацистських переслідувань та мають інвалідність також отримають доплати від 580 грн до 967 грн, наразі вони отримують від 556,2 грн до 927 грн.

А колишні ув'язнені концтаборів отримають ще додаткові гроші. А саме:

неповнолітні в'язні, які стали жертвами нацистських переслідувань – 483,5 грн (463,5 грн зараз);

колишні ув'язнені концтаборів та інших місць примусового утримання, нагороджені медаллю – 386,8 грн (370,8 грн зараз);

колишні ув'язнені концтаборів та інших місць примусового тримання – 290,1 грн (278,1 грн зараз).

Також належать доплати особам з інвалідністю – від 580,2 до 967 грн, зараз же від 556,2 грн до 927 грн. грн. Сума залежить від групи.

А учасники бойових дій можуть отримати ще 483,5 грн доплати від держави (зараз 463,5), учасники війни, нагороджені медаллю, ще 386,8 грн (зараз 370,8), а учасники війни – 290,1 грн (278,1 грн зараз) .

Пенсійному фонду бракує грошей

Водночас Пенсійному фонду не вистачає грошей на грудневе підвищення пенсій Там попросили уряд збільшити бюджет на 4,34 млрд. грн. Пояснюють це переростом призначених за спецзаконами пенсій за рішеннями суду. Для ПФУ ці витрати були незаплановані і виник брак.

Зазначимо, що міністр соцполітики Марина Лазебна вже запевнила українців, що проблем з виплатами не буде і всі вчасно отримають свої гроші, які належать їм за законом.

"Точно всі виплачуватимуть вчасно! Якщо в якийсь момент відбувається тимчасовий розрив між надходженням коштів від ЄСВ та необхідністю виплатити пенсії, то Пенсійний фонд бере казначейську позику, а потім, коли надходять кошти, її погашає. Таким чином ПФУ балансує", – заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Фактам".

Раніше ми повідомляли, що майже половина 60-річних українців може залишитися без пенсії через шість років, а серед населення право на пенсійне забезпечення та соціальний захист може втратити кожен п'ятий громадянин.